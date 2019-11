Rositzer Erstklässler werden für den Ernstfall fit gemacht

Rositz

Die 22 wachen, neugierigen Erstklässler der Staatlichen Grundschule „Insobeum“ in Rositz sind am Mittwochmorgen mit Feuereifer bei der Sache. Arme schnellen hoch, mancher kniet sich auf den Stuhl oder steht halb auf, damit Steffen Eichler von der Freiwilligen Feuerwehr Rositz ihn ja nicht übersieht.

Rauchmelder haben alle

Der Brandschutz- und Sicherheitserzieher kümmert sich seit drei Jahren regelmäßig um die erste bis vierte Klasse im „Insobeum“ und bringt den Kindern Grundlagenwissen zum Brandschutz und dem Verhalten im Ernstfall bei. „Ich mache das sehr gerne und bin froh, dass bei den Kindern was hängen bleibt“, erklärt er und fragt in die Runde, wer denn zu Hause einen Rauchmelder installiert hat. Alle Arme schnellen nach oben. Kurz darauf demonstriert er das unangenehme Geräusch eines aktivierten Rauchmelders. Klassenlehrerin Silvana Beier verfolgt die zwei Unterrichtsstunden von einer der Schulbänke aus und greift ein, wenn die Kinder zu aktiv werden.

Zündenergie für Sechsjährige

Beim Thema Grundlagen des Feuers erklärt Steffen Eichler den Sechsjährigen seltsame Begriffe wie Zündenergie. Gemeint sind Sonne, Streichhölzer oder Gas. „Das ist in Deutschland so. Das hat alles komische Namen“, kommentiert er. Die Kinder bringen bereits einiges an Wissen mit. Kein Wunder, ist Sicherheitserzieher Eichler doch auch im Rositzer Kindergarten anzutreffen. Den betreut er ebenso wie die Lebenshilfe der Gemeinde.

Feuerwehr zum Anfassen

Nächstes Jahr im Januar, so verspricht der Brandschützer, bringt er ein echtes Feuerwehrauto mit in die Schule. Dann können die Kinder auch mal die Ausrüstung eines Feuerwehrmannes aus der Nähe anschauen. Die wiegt so viel wie drei der Knirpse zusammen.

Von Dana Weber