Rositzer Peter Rehfeld bemalt seit 50 Jahren Ostereier

Rositz

Peter Rehfeld sitzt im Arbeitszimmer in seinem Haus in Rositz. Auf dem runden Tisch in der Mitte liegen neben einigen halb fertigen Ostereiern allerhand Materialien wie Weizen und Binse, aber auch sein Lieblingswerkzeug, ein Holzstift mit Stecknadel. Damit könne man beinahe alles malen. Mit dieser Arbeit verbringt der gelernte Malermeister aktuell den Großteil seiner Zeit. Und das nicht erst seit gestern.

Hobby-Handwerker seit 50 Jahren

Rehfeld fing bereits vor Jahrzehnten damit an, sich neben der Arbeit hobbymäßig handwerklich zu betätigen. Unter anderem fertigte er Utensilien unterschiedlicher Art für die winterliche Jahreszeit, mit denen er sich einige Nebeneinkünfte sicherte. Dafür verwendete er vornehmlich alte, nicht mehr benutzte Materialien von der Arbeit. „Ich habe im Jahr zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Tausend DDR-Marken nebenbei verdient mit Weihnachtspyramiden.“

Das Geld nutzte er unter anderem für Urlaubsreisen mit seiner Frau. „Das hätte ich mir vom Normalverdienst nicht leisten können“, sagt der Hobby-Handwerker. Zwei davon hätten die beiden jedes Jahr unternommen. Bis heute kam er dadurch unter anderem von Moskau aus mit der Transsibirischen Eisenbahn durch den eisigen Norden Asiens, nach Turkmenistan oder auch auf die andere Seite des Ozeans nach Kanada.

Um eines dieser Ostereier zu bemalen, braucht der Hobby-Handwerker rund drei Stunden. Quelle: Mario Jahn

Rehfeld begann auch mit dem Ostereiermalen, und zwar vor nun fast 50 Jahren, als seine beiden Kinder noch in die Schule gingen. Bis zehn Jahre nach der Wende, noch neben der Arbeit, intensivierte er sein Hobby, als er schließlich mit 58 in Rente ging.

Das ganze Jahr lang Arbeit

Heute, knapp 20 Jahre später, hat der Rositzer viel Zeit für sein Handwerk. Und die braucht er auch, denn das ganze Jahr ist bei ihm durchgetaktet. „Ostern fängt nicht erst Ostern an“ ist sein Motto, so sammelt er ununterbrochen Eier und beginnt schon in den Wintermonaten, diese zu bemalen und zu verzieren. Im Moment ist der 79-Jährige daher gerade mitten in der Arbeit, der mit fast 1000 Eiern geschmückte Baum in seinem Garten ist dafür ein guter Beleg.

Dieser Baum in Peter Rehfelds Garten, der mit fast 1000 Ostereiern geschmückt ist, zieht regelmäßig Schaulustige und Interessierte an. Quelle: Mario Jahn

Ist dann die Osterzeit vorbei, beginnt für Rehfeld die Zeit der Gartenarbeit. Das Grundstück in Rositz, auf dem er seit 60 Jahren lebt, beinhaltet nämlich auch einen über 2000 Quadratmeter großen Garten, für den er sich mit seiner Frau 40 Blumentöpfe angeschafft hat, die schließlich auch regelmäßig gepflegt werden wollen. Im Herbst ist es dann für den Hobby-Handwerker schon wieder an der Zeit, sich in seiner Werkstatt um Utensilien für Weihnachten und die Winterzeit zu kümmern.

Bekannt und gefragt in der Region

Das Kunsthandwerk, das Peter Rehfeld ausübt, hat ihn durchaus bekannt gemacht. So war der Rositzer schon auf vielen Ausstellungen in der Region, um seine Werke zu zeigen und mit Interessierten ins Gespräch zu kommen. Unter anderem stellte er von Ende März bis Mitte Mai 2016 im Knopf- und Regionalmuseum Schmölln aus oder Mitte Dezember 2019 in der Nöbdenitzer Kultur- und Bildungswerkstatt. „Da haben manche gesagt: Der Mann ist ja verrückt, weil er so viel Zeug hat“, erinnert sich der 79-Jährige, der seinen 80. im September feiert.

In der Region und darüber hinaus ist Peter Rehfeld für seine Kunst bekannt und stellte bereits auf mehreren Ausstellungen aus. Quelle: Mario Jahn

Neben Ausstellungen außer Hauses zeigt er viele seiner Kunstwerke auch in seinem eigenen Garten. Als Äquivalent zum österlich geschmückten Baum kann man in der Weihnachtszeit ein komplett selbstgebautes Winterdorf bewundern, das regelmäßig Begeisterung weckt. „Die Leute fragen schon: Herr Rehfeld, wann bauen Sie das Dorf wieder auf?“

Corona stützt die eigenen Pläne

Der aktuellen Lage ist es geschuldet, dass Peter Rehfeld seine Ostereier oder anderen Kreationen momentan nur in seinem Garten zeigen kann. Das macht ihm aber gar nicht sonderlich viel aus. Seine eigentliche Arbeit habe die Pandemie nämlich nicht beeinflusst, und Ausstellung plane er ohnehin keine mehr. „Ich muss ja anders rechnen: Ich werde dieses Jahr 80, meine Frau auch, da haben wir hinten raus keine Zeit mehr. Da ist es doch schon etwas anders, als wenn man noch jünger ist.“ Mittlerweile fertigt der pensionierte Maler nur noch Dinge für den Hausgebrauch oder zum Verschenken, verkaufen tut er nichts mehr. „Wenn ich noch was mache, dann aus Liebe zur Sache.“

Aktuell besitzt Rehfeld gar nicht mehr viele Eier, denn erst letzte Woche hat er knapp 750 davon an die Burg Posterstein verschenkt. Auch, wenn die Burg aufgrund der Corona-Pandemie gerade nicht öffnen kann, solle der vom Hobby-Handwerker auf einen Wert von 6000 bis 7000 Euro geschätzte Osterschmuck in Zukunft dort als Dauerausstellung zu sehen sein, so der Künstler.

Gemischte Gefühle bezüglich der Zukunft

Ob seine Kunst in dem Ausmaß weiter bestehen wird, darüber ist sich Peter Rehfeld nicht sicher. Quelle: Mario Jahn

Wenn es um die Zukunft des Handwerks des Eiermalens geht, hat Peter Rehfeld gemischte Gefühle. Einerseits ist er nicht sonderlich optimistisch, was mögliche Nachfolger angeht: „Das Interesse wird wahrscheinlich immer weniger werden.“ Andererseits ist die Kunst laut ihm auch nicht sonderlich schwer zu erlernen. Man brauche nichts weiter dazu, er könne jedem einen Farbkasten und einen Pinsel hinstellen und ihn zeichnen lassen. Allerdings: „Wenn es nicht weitervermittelt wird, hat keiner Lust anzufangen.“ Daher hat der Hobby-Maler ein eigenes Buch geschrieben, in dem er 16 verschiedene Techniken zur Gestaltung von Ostereiern beschreibt. Das Werk ist nicht online erhältlich, kann aber von ihm persönlich erstanden werden.

Von Tobias Wagner