Rositzer Urgestein und Tausendsassa Benno Moller wird 75

Rositz

Vom Rositzer Vizebürgermeister Benno Moller heißt es, er kenne jeden Baum und Strauch in der Region. Als langjähriger Naturschutzbeauftragter der Gemeinde durchstreift er seine Heimat immer mit der Kamera im Anschlag: jederzeit bereit abzudrücken, wenn ihm Dachs, Fuchs oder Birkenzeisig vor die Linse kommen. Doch Benno Moller ist weit mehr als ein begeisterter Fotograf und Streiter für Naturrefugien. Er ist auch Vizepräsident des Rositzer Karnevalclubs, Stadionsprecher des örtlichen Sportvereins, Hobbymaler und Weihnachtsmann. Am 30. Dezember wird Tausendsassa Benno Moller 75 Jahre alt.

Junge Füchse laufen Naturliebhaber Benno Moller regelmäßig vor die Kamera. Quelle: Benno Moller

Einstmals verrufener Teersee ist heute Biotop

Beinahe täglich sei er in der Natur unterwegs, erklärt der umtriebige Rentner. Er kontrolliert seine Wildkameras, die im Frühjahr 2020 einen Wolf beim Schnüffeln am Dachsbau erwischt haben und hält ein wachsames Auge auf Naturräume wie den ehemaligen Teersee. „Das ist mittlerweile so ein schönes Biotop geworden.“ Deshalb griff Benno Moller auch ein, als die Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) in diesem Jahr die aufgeschüttete und bewachsene Fläche mähen lassen wollte. „Sie wollten im Frühjahr mitten in der Brut- und Setzzeit mähen.“ Dank Moller wurde die Aktion in die zweite Jahreshälfte verschoben. „Wir haben hier eine riesige Population an Zauneidechsen. Auch Blindschleichen und Ringelnattern leben hier und alle Spechtarten sind vertreten“, schwärmt der Naturliebhaber.

Die Samen der Fichtenzapfen sind für den Buntspecht willkommene Winternahrung. Quelle: Benno Moller

„Man muss auch mal was wachsen lassen“

„Man muss auch mal was wachsen lassen und nicht gleich bei fünf Zentimetern mähen, dass es schick aussieht“, erklärt der Naturschutzbeauftragte. „In meinen Augen gibt es kein Unkraut. Jede Pflanze hat ihren Platz und ihre Berechtigung. Wir müssen wieder für die Natur sensibilisieren.“ Deshalb zeigte er Grundschülern des Insobeums den Unterschied zwischen Fichte und Tanne in der Vergangenheit nicht nur im Unterricht. Er nahm die Kinder auch mit auf Exkursionen nach Gorma und Fichtenhainichen, ließ sie Blätter und Früchte von Bäumen, Sträuchern und Stauden sammeln und den jeweiligen Pflanzen zuordnen. Den Naturschutzbeauftragten erfreute in diesem Sommer besonders eine Aktion der Kriebitzscher Agrargenossenschaft. Gemeinsam mit dem Wintersdorfer Imker brachten die Landwirte den Knirpsen des Rositzer Kindergartens sehr anschaulich die Wichtigkeit der Bienen nahe, direkt an der Schelditzer Blühwiese.

Bläulinge gelten mittlerweile zu den gefährdeten Schmetterlingen. Quelle: Benno Moller

Bück-dich-Ware aus dem Thüringer Wald

Benno Moller moderiert die Rositzer Markttage als Malcher in den 1980ern. Quelle: privat

Benno Moller ist ein echtes Rositzer Urgestein, aufgewachsen neben der einstigen Grube Germania im Ortsteil Gorma. Schon als Kind war er sommers wie winters draußen unterwegs. Später lernte er Werkzeugmacher und kam auf Montage beim Aufzugsbau in der ganzen Republik herum. „Das war die schönste Zeit meines Arbeitslebens“, erinnert er sich. Wie sich zeigte, waren seine Kontakte hervorragend geeignet, um die 1984 aus der Taufe gehobenen Rositzer Markttage mit heiß begehrter Bück-dich-Ware zu versorgen. Moller organisierte Lichtmühlen aus Oberweißbach und Holzspielzeug aus Steinach und schlüpfte während der Markttage in die Rolle des Marktschreiers – stilecht in der Tracht eines Malchers. Als aus den Markttagen 1990 die Kirmes wurde, moderierte Moller die Veranstaltung weiterhin und kommentierte die Bilder des Festumzuges praktischerweise aus dem Fenster des Gasthofes.

Benno Moller kommentiert den Umzug zur Rositzer Kirmes 2008 aus einem Fenster des Gasthofes. Quelle: Mario Jahn

Spitzzüngiger Büttenredner und Sportgala-Moderator

1968 brachte sein zeichnerisches Talent den Umtriebigen zum noch jungen Rositzer Karnevalclub. Dort gestaltete er die Kulissen und übernahm Anfang der 1980er-Jahre das Amt des Präsidenten. 2016 übergab er den Staffelstab an die jüngere Generation. Benno Moller war über Jahrzehnte sowohl Verfasser als auch Darbieter kritischer Büttenreden. Seine spitze Zunge ließ ihn zu DDR-Zeiten mitunter noch im Nachhinein Besuche durch die Staatsmacht befürchten. Das Talent als Moderator konnte der Fußballer und Volleyballspieler seit den 1990ern auch in der Sportgala ausleben. Das große alljährliche Ereignis im Kulturhaus fand bis 2014 statt. Und weil ihn das alles noch nicht auszulasten schien, sitzt Benno Moller seit 1999 im Gemeinderat. Zehn Jahre davon hat er das Amt des Vizebürgermeisters inne. Auf Moller geht auch die Initiative für den Rositzer Tag der Umwelt zurück, an dem Einwohner seit 2001 jedes Jahr gemeinsam illegal entsorgten Müll aus der Landschaft sammeln.

1978 führt Benno Moller durch das Rositzer Faschingsprogramm mit dem Thema „Im Western Saloon“. Quelle: privat

Der Weihnachtsmann wohnt im Rositzer Wasserturm

Benno Moller als Weihnachtsmann mit Wichtel um 1983. Quelle: privat

Alle Jahre wieder ist der Unermüdliche zudem als Weihnachtsmann unterwegs. Auf der Adventsfeier des Kindergartens im Kulturhaus darf er keinesfalls fehlen. Zumindest die Rositzer Kinder wissen ganz genau, wo ihr Weihnachtsmann wohnt: hoch droben im Wasserturm, dem Wahrzeichen der Gemeinde. Weil Weihnachtsmann Moller vom Bescheren auch nach rund 50 Jahren aktivem Dienst nicht genug bekommen kann, beglückt er zum Fest weiterhin Kinder und Familien. Bis nach Markkleeberg reiche sein Einzugsgebiet. „Und da sind auch schon große Kinder dabei“, meint er schmunzelnd.

Buch mit Kindheitserinnerungen ist im Druck

Benno Moller als stolzer Schulanfänger mit Zuckertüte. Quelle: privat

Benno Moller ist seit 50 Jahren mit Ehefrau Marion verheiratet, Vater eines Sohnes und mittlerweile dreifacher Großvater. Im vergangenen Jahr hat er ein Buch geschrieben über seine Erinnerungen aus Kindheit und Jugend. Nun hofft er, dass es bald gedruckt wird. Immerhin könnte es sich für manchen Rositzer als potenzielles Weihnachtsgeschenk entpuppen.

Von Dana Weber