Sie sind bei Wind und Wetter draußen unterwegs, um Zeitungen, Anzeigenblätter und Briefe an den Mann oder die Frau zu bringen. Da hatten sich die OVZ-Zusteller ihr Sommerfest am Montag in Lödla redlich verdient. Obendrauf gab es Preise für die erfolgreichsten Mitarbeiter – aber vor allem ein großes Miteinander der Kollegen.