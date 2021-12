Altenburg

Die Altenburger Brüderkirche hat Geschichte geschrieben. Die Friedensgebete im Wendejahr 1989 waren der Ausgangspunkt von Demonstrationen gegen das politische System der DDR. Seit einigen Wochen treffen sich vor Ort erneut Hunderte Menschen: „Montagsspaziergänger“, vereint in dem Willen, gegen staatliche Maßgaben anzugehen. Und zugleich zerstritten mit denen, die diese Maßnahmen für richtig halten. Sie versammeln sich nicht im Gebet, sondern auf den Stufen und auf dem Vorplatz des Gotteshauses. Doch dessen Türen sollen sich nun öffnen – in der Hoffnung, in diesen konfliktbeladenen Tagen etwas Versöhnung zu stiften.

Es ist die Rückkehr der Friedensgebete. Lange hatten sie pausiert, während der Pandemie fanden sie bislang nicht statt. Doch die evangelische Kirchgemeinde Altenburg hält die Zeit für gekommen, diese Tradition wieder aufleben zu lassen. „Die schwierige Situation der Pandemie hat in den letzten Monaten zu Spannungen, Zerrissenheit und Misstrauen in Teilen der Bevölkerung geführt“, schreibt Pfarrer Andreas Gießler. „Dies versuchen politische Hassprediger auszunutzen und zu missbrauchen. Sie versuchen, mit Rassismus, demokratiefeindlicher Propaganda und Verschwörungslügen gesellschaftliche Konflikte anzuheizen und Unsicherheit zu schüren. Damit bringen sie den Frieden und die Verletzlichen unter uns in Gefahr.“

Friedensgebet beginnt zeitgleich mit „Spaziergang“

Am kommenden Montag soll das erste Friedensgebet stattfinden. Ab 18 Uhr, just zu der Zeit, zu der sich vor der Kirche die Gassen und Freiflächen füllen. Das Gebet soll kein Kontrapunkt zu den „Spaziergängen“ sein, sondern vielmehr eine Einladung, das Miteinander zu bewahren, besonnen zu bleiben, sagt Pfarrer Sandro Vogler. „Wir setzen mit aller Klarheit unser Gottvertrauen und unsere Nächstenliebe für den Frieden im Zusammenleben unserer Stadt ein“, formuliert Pfarrer Gießler, der beim Friedensgebet zugegen sein wird.

Willkommen seien alle, die dieses Angebot annehmen möchten – die Kritiker staatlicher Corona-Schutzmaßnahmen genauso wie die Befürworter. Es gebe Verständnis für jene, die sich in diesen Tagen eingeengt fühlen. Aber ein Aufbegehren dürfe nicht dazu führen, dass die Verletzlichen untergehen. Auch in der Brüderkirche gilt die 3G-Regel.

Ob das Friedensgebet am 20. Dezember in eine wöchentliche Wiederholung münden wird, sei noch nicht entschieden, sagt Sandro Vogler. „Es hängt unter anderem davon ab, wie viele sich einladen lassen.“ Auf alle Fälle bleibe jedoch das Angebot der Kirche bestehen, Menschen zu unterstützen, die Gemeinschaft in Zeiten der Spaltung suchen.

Von Kay Würker