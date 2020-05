Altenburg/Erfurt

Das Bildungsministerium hat die nächsten Schritte für die Wiedereröffnung der Thüringer Kindergärten festgelegt, um die Beschlüsse des Landeskabinetts vom 6. Mai umzusetzen.

Das Konzept sieht nun folgende Punkte und Schritte vor:

Anzeige

Die Kindergärten bleiben aufgrund der geltenden Eindämmungsverordnung weiter bis zum 2. Juni geschlossen. Es wird zunächst lediglich Notbetreuung im bisherigen Umfang angeboten. Nur die Tagesmütter sind bereits jetzt wieder voll im Dienst.

Weitere LVZ+ Artikel

Ab 18. Mai erfolgt ein nächster Erweiterungsschritt bei der Notbetreuung: Zusätzlich können ab dann alle Vorschulkinder und ihre Geschwister in die Notbetreuung aufgenommen werden, unabhängig davon, ob ihre Eltern zum definierten Berechtigtenkreis gehören.

Schrittweiser Einstieg in den Regelbetrieb

Ab 2. Juni erfolgt dann in den Thüringer Kindergärten ein schrittweiser Einstieg in den eingeschränkten Regelbetrieb unter bestimmten – vom Land festgelegten – vorbeugenden Hygienebedingungen. So sind zum Beispiel feste Gruppen mit maximal 10 Kindern zu bilden.

In welchem Maße der eingeschränkte Regelbetrieb erfolgen kann, wird dann aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und in enger Abstimmung mit den örtlichen Behörden für die einzelnen Einrichtungen entschieden. Dieser kann, abhängig von den örtlichen Kapazitäten an Räumen und Personal, auch Wechselmodelle umfassen.

Wenn ein Kindergarten in den eingeschränkten Regelbetrieb eintritt, endet die bisherige Notbetreuung.

Ab 16. Juni muss jedem Kind die Teilnahme am eingeschränkten Regelbetrieb ermöglicht werden.

Kein Rechtsanspruch

Der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung muss allerdings solange eingeschränkt bleiben, wie entsprechende Eindämmungsverordnungen gelten, teilt das Bildungsministerium mit.

In dem Moment, in dem eine Eindämmungsverordnung nicht mehr nötig ist, enden auch die Einschränkungen beim Regelbetrieb der Kindergärten. Wann das sein wird, könne aufgrund der nach wie vor bestehenden Ausnahmesituation derzeit nicht gesagt werden.

Von OVZ