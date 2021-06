Rückkehrer Christian Teichmann baut in Zehma klimaneutralen Regionalgroßhandel auf

Nobitz/ Zehma

Christian Teichmann ist ein glühender Verfechter innovativer Ideen und nachhaltiger Lösungen. Seit 2020 baut der Speditionskaufmann im Nobitzer Ortsteil Zehma einen Großhandel für regionale Produkte auf. Für das ehrgeizige Projekt zog der 41-Jährige im vergangenen Jahr mit seiner Familie von Leipzig zurück ins Heimatdorf. Er nutzte berufliche Veränderungen, um der Großstadt den Rücken zu kehren. „Wir wollten wieder aufs Land“, erklärt der zweifache Familienvater.

Christian Teichmann ist aus Leipzig in sein Heimatdorf zurückgekehrt und baut im Nobitzer Ortsteil Zehma einen Regionalgroßhandel auf. Quelle: Mario Jahn

Nako Regio erhält 9000 Euro Leader-Fördermittel

Der etwas sperrige Name seines neu gegründeten Unternehmens lautet: „Nachhaltig Klimapositive Regionalwaren Großhandels GmbH & Co. KG“, kurz Nako Regio. „Wir fangen erst mal auf kleiner Flamme an, es ist am Wachsen und Gedeihen“, erzählt der Zehmaer Jungunternehmer. Aus dem Leader-Programm wird seine Geschäftsidee mit 9000 Euro gefördert. Ein Lager für Lebensmittel sowie eine Kühlzelle für Frischeprodukte sind bereits vorhanden.

Blick auf Zehma aus der Vogelschau: Der Großhandel von Christian Teichmann liegt rechts im Bild auf dem Gelände der Transportfirma. Quelle: Mario Jahn

Zehmaer Großhandel liefert handwerkliche Qualität aus Thüringen

Christian Teichmann liefert ganz bewusst ausschließlich handwerklich produzierte Lebensmittel aus der Region Thüringen. Erste Abnehmer sind zwei Erfurter Bäckereifilialen und ein Blumengeschäft in Neudietendorf im Landkreis Gotha. Die Läden bieten neben ihrem üblichen Angebot auch Produkte regionaler Produzenten an, die sich unter dem Namen „Thüringer Regional Regal“ zusammengetan haben (siehe Infokasten). Christian Teichmann hat die Logistik für das Projekt übernommen.

Von Holunderblütenlimonade bis zu Eierlikör mit Mohn

Der Großhändler kennt seine Anbieter persönlich und ist von der Qualität ihrer Produkte überzeugt. Seinen Töchtern hätten es besonders die Eiernudeln der Rhönland Genossenschaft aus Dermbach im Wartburgkreis angetan. Im Teichmannschen Angebot finden sich derzeit neben Kräutertees, Apfel- und Quittensäften von Streuobstwiesen und Dinkelmehl aus biologischem Anbau auch Met, Erfurter Biere, Fruchtaufstriche nach historischen Rezepten, Sauerkraut, Holunderblütenlimonade und Eierlikör mit Mohn. „Wir listen gerade neue Läden in der Region“, meint der Firmeninhaber. Darunter ist ab Mitte Juni auch die „Kleine Kaufhalle“ in der Baderei in Altenburg.

Zur bunten Palette der Erzeugnisse aus Thüringen zählen Brunnenkresse-Pesto und Egon-Pils aus Erfurt sowie Eierlikör mit Mohn aus Tanna im Saale-Orla-Kreis. Quelle: Mario Jahn

Klimaneutrale Auslieferung mit Elektrofahrzeugen

Ein wichtiger Bereich des Zehmaer Logistikkonzeptes ist die Klimaneutralität. „Die Logistik muss sauber werden“, ist Christian Teichmann überzeugt. Darum werden seine Waren ausschließlich mit Elektrofahrzeugen ausgeliefert, derzeit noch per PKW. Für August hat er die Anschaffung eines Framo LKW mit Elektromotor geplant. Dass der LKW im Löbichauer Ortsteil Beerwalde produziert wird, ist ein Umstand, der gut in Teichmanns Nachhaltigkeitskonzept passt. Allerdings schlagen die Anschaffungskosten mit 380 000 Euro netto zu Buche, sodass er sich nach finanzieller Unterstützung umschauen muss.

Kurzstreckennetz ohne Ladestopp geplant

„Die Kunst liegt auch darin, das Liefernetz auf die 130 Kilometer Reichweite des LKW mit Elektroantrieb auszurichten.“ Deshalb kann sich Christian Teichmann künftig ein Verteilerzentrum bei Erfurt vorstellen. Sowohl einige der Anbieter als auch die momentane Kundschaft haben ihren Sitz in Thüringens Landeshauptstadt. Innerhalb der nächsten drei Jahre rechnet der Unternehmer mit rund 960 000 Euro Eigeninvestitionen.

Nako Regio hat erste Mitarbeiterin

Momentan helfen ihm seine zwei weiteren Jobs dabei, den Aufbau des Großhandels zu finanzieren. Christian Teichmann ist unter anderem als freier Berater für Nachhaltigkeitsmanagement tätig. Seit Anfang Mai hat Nako Regio eine erste Mitarbeiterin. Manuela Uebe ist für die Büroarbeit, das Zusammenstellen der Lieferungen bis hin zum Ausfahren zuständig. Zudem bringt sie für die Ökomarktgemeinschaft Thüringen/ Sachsen Biokisten regionaler Erzeuger direkt ins Haus.

Die Zentrale des Zehmaer Großhandels: Firmeninhaber Christian Teichmann erhält seit Anfang Mai Unterstützung von Mitarbeiterin Manuela Uebe. Quelle: Mario Jahn

Generationswechsel im Familienunternehmen ist größte Herausforderung

Als größte Herausforderung bezeichnet Christian Teichmann den geplanten Generationswechsel im Transportunternehmen seines Vaters Udo. Das Familienunternehmen besteht seit 30 Jahren und soll in zwei Jahren von Teichmann Junior übernommen werden. „Zwar denken wir noch gegensätzlich, denn mein Vater ist überzeugter Verbrennungsmotorfahrer, aber ein erster Kompromiss in Richtung Zukunft ist die öffentliche Ladestation auf dem Firmengelände. Die haben wir gemeinsam installiert.“ Die Ladestation steht seit Anfang Mai zur Verfügung und wird aus eigenen Solarzellen gespeist.

Das geplante I-Tüpfelchen des Großhandels in Zehma soll ein Regionalladen im Ort werden. Doch der ist noch Zukunftsmusik. „Im Kopf ist mein Regionalladen allerdings schon komplett fertig“, so Teichmann Junior.

Von Dana Weber