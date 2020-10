Altenburg

Gut ein Jahr nach dem bejubelten Start folgt das jähe Ende: Das Altenburger Jugendcafé Jucé in der Alten Fabrik muss schließen. Zum 31. Oktober ist Schluss in der Friedrich-Ebert-Straße, bestätigte Mitbegründer Janek Voos der OVZ. Und geht diesen Schritt nicht freiwillig. „Wir wären gern geblieben, aber die Mietkonditionen haben sich derart verändert, dass wir uns das nicht mehr leisten können.“ Die Jugendcafé-Betreiber suchen nun händeringend nach einem neuen Domizil.

Dabei war der Einzug in die ehemalige Nähmaschinenfabrik im Sommer 2019 von Euphorie getragen. 280 Quadratmeter, nutzbar für Treffen und Workshops, aber auch für ausgelassene Veranstaltungen, und das alles für 400 Euro warm – „ein Sechser im Lotto“, freute sich Janek Voos damals. Anfang September vergangenen Jahres wurde die Eröffnung mit einer großen Party zelebriert.

Pachtvertrag ist ausgelaufen

Der Pachtvertrag war allerdings zunächst befristet – und geht jetzt nicht in die Verlängerung. Janek Voos spricht von einer enormen Mieterhöhung. „Uns war zwar klar, dass die sehr humane Miete nach dem ersten Jahr steigt, aber nicht in diesem Maße. Das übersteigt unser Budget bei Weitem.“ Vermieter Benjamin Wolfgang Großer, der den Bürogebäudekomplex Alte Fabrik verwaltet, begründet die Steigerung mit dem Ende des bisherigen Doppelnutzungsmodells. „Die Räumlichkeiten des Jugendcafés wurden auch anderweitig für Veranstaltungen genutzt. Dadurch konnte ich den Pachtzins für das Café recht niedrig halten. Aber durch Corona hat sich das mit den Veranstaltungen erledigt.“

Benjamin Wolfgang Großer hatte dem Jucé in der Alten Fabrik ein Domizil gegeben, doch nun trennen sich die Wege.

Großer will die Räume nun für andere Nutzungen zur Verfügung stellen. Und ist, wie im OVZ-Gespräch deutlich wird, nicht traurig über die Trennung. „Es hat immer mal Beschwerden von anderen Mietern gegeben, die hier Büros haben“, sagt er. Großer spricht von Vorfällen, ähnlich dem im Januar, als es bei einer nächtlichen Party zu Sachbeschädigungen kam. Die gingen damals auf das Konto einiger Wirrköpfe, die sich von der Gruppe friedlich Feiernder abgesondert hatten. Ärger gab es trotzdem auch für das Caféteam.

Janek Voos sieht das Jugendcafé als Erfolg.

Die Betreiber wollen sich wegen Einzelpersonen aber nicht abstempeln lassen, sehen das Café-Konzept als Erfolg, verweisen auf die zahlreichen Gäste, für die das Angebot in der Friedrich-Ebert-Straße ein Zugewinn war. „Es wurde alles gut angenommen: die Treffen des Jugendforums, Debattierrunden, Kochabende, Spielenachmittage.“ Stolz sind die jungen Macher zudem, dass sie den Laden in Eigenregie wuppen. Rund ein Dutzend Leute im Alter zwischen 15 und 20 Jahren haben den Betreiberverein Jugendcafé Altenburg gegründet, kümmern sich um Verwaltung und Organisatorisches. „Wo gibt es das schon, ein von Jugendlichen selbst verwaltetes Café?“

„Traurig, ärgerlich, enttäuschend“

Ab Ende des Monats gibt es das zunächst nicht mehr, jedenfalls nicht in der Alten Fabrik. „Das ist traurig, ärgerlich, enttäuschend“, sagt Mitstreiter Alexander Fischer. Aber die Vereinsleute wollen wieder durchstarten, in einem neuen Quartier. Wenigstens 80, 90 Quadratmeter sollte es haben, in der Innenstadt gelegen oder direkt am Rande des Zentrums. Zwei Etagen oder zumindest teilbare Räumlichkeiten wären wichtig, um Arbeitsplätze und offenen Bereich zu trennen. Vor allem aber müsse die Miete realistisch und bezahlbar sein.

Janek Voos und die anderen Café-Bewegten hoffen, in den nächsten Wochen noch ein passendes Angebot zu bekommen – nach ein paar Absagen in den vergangenen Tagen. Im Jucé steckt längst zu viel Herzblut, um es einfach sausen zu lassen.

