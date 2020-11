Rückzug aus Meuselwitz? Deutsche Bank prüft Vorgehen nach Automatensprengung

Meuselwitz

Nachdem am Samstag Unbekannte einen Geldautomaten der Deutschen Bank in Meuselwitz aufsprengten, wird weiterhin auf Hochtouren nach den Tätern gefahndet. Wie die Landespolizeiinspektion in Gera am Montag mitteilte, haben Beamte der Kriminalpolizeistation Altenburg die Ermittlungen übernommen. Weitere Erkenntnisse wie etwa Angaben zu Schadenshöhe lägen derzeit noch nicht vor. Geprüft werde zudem, ob es einen Zusammenhang mit dem offenbar sehr ähnlich abgelaufenen Angriff auf die Meuselwitzer Filiale der Deutschen Bank Anfang Februar dieses Jahres gibt.

Auch von der Deutschen Bank waren am Montag kaum Details zu erfahren. „Wir sind in engem Kontakt mit den Sicherheitsbehörden und prüfen so schnell wie möglich, wie es in Meuselwitz weitergeht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch keine Entscheidung getroffen“, sagte ein Konzernsprecher auf Anfrage der Osterländer Volkszeitung. Ob die SB-Stelle überhaupt weiter betrieben werden soll, wollte der Sprecher nicht weiter kommentieren und verwies auf die noch ergebnisoffene Prüfung.

Spurensicherung in Meuselwitz

Damit bleibt also zunächst unklar, ob und wann die SB-Stelle der Bank in Meuselwitz wieder öffnen wird. Für Kunden des Kreditinstitutes ist der Automat im Meeden-Center – abgesehen von Online-Banking – die einzige Möglichkeit in Meuselwitz, auf direktem Wege Geld abzuheben und Überweisungen vorzunehmen. Kunden von Rewe und Netto können zudem an der Supermarktkasse Geld abheben – jedoch erst ab einem Mindestumsatz von zehn Euro.

Währenddessen bitten die ermittelnden Beamten weiterhin um Hinweise durch Zeugen. Die Polizei weiß aufgrund der am Sonnabend sofort aufgenommenen Ermittlungen, dass es mehrere Täter waren, die nach der Sprengung des Automaten mit einem dunklen und PS-starken Auto, vermutlich einem Audi, in Richtung B 180/Zeitz flüchteten. Mit sachdienlichen Hinweisen zur Tat, den Tätern sowie zum Fluchtwagen können sich Zeugen bei der Kripo Gera (Tel.: 0365 823 414 65) oder der Altenburger Polizei (Tel.: 03447 4710) melden.

In diesem Zuge wird sich auch mit den Beamten aus dem Bereich der Polizeiinspektion Halle, in den auch Zeitz fällt, abgestimmt. Denn auch dort ist Anfang des Jahres ein Geldautomat der Deutschen Bank Ziel von Unbekannten geworden. Wie eine Sprecherin der dortigen Polizei auf Nachfrage der OVZ bestätigt, sind auch in diesem Fall noch keine Täter gefasst worden. Die Ermittlungen würden nach wie vor andauern.

Von André Pitz