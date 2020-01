Rufschädigung: Lerchenberg-Gymnasium wehrt sich gegen schlechtes Ranking

Altenburg/Meuselwitz

Die vom Jugendhilfeausschuss des Kreistages beschlossene Einstellung von weiteren neun Schulsozialarbeitern ist begrüßt worden. Kritik aus einigen Schulen regt sich allerdings an den Kriterien, womit das Landratsamt begründet hatte, wo der Bedarf solcher Fachleute am größten ist und wo diese eingesetzt werden sollten.

So hat die Schulleiterin des Lerchenberg-Gymnasiums Altenburg, Simone Preißler, die Bedarfseinschätzung und das dafür zugrundeliegende Punktesystem bemängelt. Ihr Gymnasium bekam in dieser Bewertung mit 133 Punkten die meisten Zähler, womit der höchste Bedarf deutlich wurde. Diese Zahlen führten zu einem verzerrten Bild in der Öffentlichkeit und rückten das Gymnasium ungerechtfertigt in ein schlechtes Bild, sagt Preißler gegenüber der OVZ. Gerade in der Zeit der bevorstehenden Bewerbungen an den Gymnasien sei dies rufschädigend, fürchtet sie.

Auswertung wird vom Ausschuss beschlossen

Die Punktevergabe fußt auf der Befragung von 159 pädagogischen Fachkräften an 42 Schulen sowie von Sozialpädagogen der mobilen Jugend- sowie aufsuchenden Jugendsozialarbeit und Suchtprävention. Weiterhin wurden statistische Daten der Schulstatistik ausgewertet sowie Sozialdaten der Bundesagentur für Arbeit und des Jugendamtes. Die Auswertung und die Dringlichkeitsliste wurden am 23. Januar vom Jugendhilfeausschuss als Anhang und damit als Teil zum Beschluss bei einer Enthaltung beschlossen und auf der Internet-Seite des Landratsamtes veröffentlicht.

Basieren Bewertungen auf Vermutungen ?

Simone Preißler meint allerdings, dass diese Befragung auf Vermutungen der Pädagogen basiere. So lautete die Antwort, dass die Befragten lediglich vermuten, dass einzelne Schüler illegale Drogen nehmen. Daraus wurde geschlussfolgert, dass die Vorfälle auch wirklich stattfinden. In der Öffentlichkeit entstünde so das Bild, wonach an ihrem Gymnasium zahlreiche Schüler zum Beispiel kriminell, aggressiv, suizid- oder drogengefährdet seien. Das sei falsch. „Ich kann nicht bestätigen, dass es selbst einzelne Schüler gibt, die kriminell sind oder die Schule schwänzen.“ Doch auch sie vermute, dass es einzelne Schüler gibt, die illegale Drogen konsumieren, Depressionen oder Selbstmordgedanken haben. Das könne bei einer Schule mit 500 Schülern auch gar nicht ausgeschlossen werden. Solche Vermutungen treffen jedoch auf alle fünf Gymnasien im Landkreis zu, die aber geringere Punktzahlen als das am Lerchenberg erreichen. An einem solchen Punktesystem könne etwas nicht stimmen, behauptet Preißler. Sie räumt ein, dass es an ihrem Gymnasium sehr wohl Bedarf für Jugendsozialarbeit gebe, etwa auch Schüler zu unterstützen, die ein Elternteil durch einen Todesfall verloren haben. Wenn der Preis dafür aber sei, dass ihr Gymnasium in der Öffentlichkeit deshalb so schlecht dargestellt wird, sei dieser zu hoch.

Kritik kommt auch aus Meuselwitz

Eine ähnliche Kritik äußert die Schulleiterin des von-Seckendorff-Gymnasiums, Monica Fuchs. Das Meuselwitzer Gymnasium landete mit 117 Punkten auf Rang zwei. Sie kündigte ein Gespräch mit Marion Fischer, der Leiterin des Fachdienstes Jugendarbeit im Landratsamt, an. Dort wolle sie klären, wie eine solche Rangliste und die dazu vorgenommenen Bewertungen, auch anhand von anonymen Befragungen, zustande gekommen sind.

Von Jens Rosenkranz