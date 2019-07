Schmölln

In der Nacht zum Sonntag erhielt die Polizei einen Anruf wegen nächtlicher Ruhestörung: Ein Zeuge hatte in der Sömmeritzer Straße in Schmölln eine Personengruppe angesprochen und die sechs Personen aufgefordert, seine nächtliche Ruhe nicht mehr zu stören. Daraufhin wurde ihm aus der Gruppe heraus der Hitlergruß gezeigt.

23-Jähriger leistet Widerstand

Die hinzugerufenen Beamten trafen die Personengruppe noch an und unterzogen sie einer Kontrolle, bei der ein 23-Jähriger aktiv Widerstand gegen die Polizeibeamten leistete. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen und die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Die anderen fünf Personen erhielten einen Platzverweis, dem sie auch Folge leisteten.

Von OVZ