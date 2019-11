„Rumänienhilfe“ geht auch in diesem Jahr wieder auf Tour

Meuselwitz

Zwar gehen bis zum diesjährigen Weihnachtsfest noch annähernd zwei Monate ins Land, in Meuselwitz werden allerdings bereits jetzt zahlreiche Päckchen geschnürt. Wie in den vergangenen Jahren auch startet von dort in der kommenden Woche die „Rumänienhilfe“ ihre Tour mit Gütern aller Art in den Südosten Europas.

1400 Kilometer-Trip

Für rund eine Woche werden die Helfer unterwegs sein, erklärt Tina Rolle, die bereits einige Male an dem gut 1400 Kilometer langen Trip teilgenommen hat, in diesem Jahr allerdings pausiert und sich eher in der Organisation im Hintergrund engagiert. „Im Gepäck haben wir dann wieder zahlreiche Päckchen für Kita- und Schulkinder mit Stiften, Heften, Ranzen, Puppen und Spielzeug, aber auch mit Kleidung und Hygieneartikeln wie etwa Zahnbürsten“, zählt die Meuselwitzer Kneipenwirtin auf. Auch an die ältere Generation wird gedacht: So finden sich auch sogenannte „Oma- und Opa-Pakete“ mit entsprechender Kleidung unter den Hilfsgütern. „Insgesamt dürften wir wieder vier bis fünf volle Kleinbusse auf die Reise schicken“, schätzt Rolle.

Freude über die einfachsten Dinge

Was für manchen Deutschen nach ganz alltäglichen Dingen klingt, wird im deutlich ärmeren Rumänien sehnlichst erwartet. „Wir haben etwa auf früheren Reisen Krankenhäuser besucht, in denen die Patienten das Holz für die Öfen in ihren Zimmern selbst mitbringen mussten. An anderer Stelle fehlt das Geld, um Windeln für Pflegebedürftige organisieren zu können“, beschreibt Tina Rolle die Zustände. Umso schöner sei es da, bei der Verteilung der Pakete in strahlende Kinderaugen zu blicken. „Wenn man sieht, wie sehr sich die Kleinen schon über ganz banale Dinge wie eine Zahnbürste freuen, ist das einfach nur schön.“

Spenden werden noch entgegen genommen

Noch bis zum 12. November können gefüllte Päckchen im Magdalenenstift Altenburg (Stiftgraben 2) oder in der „Holzrolle“ (Freiligrathstraße 11) in Meuselwitz abgegeben werden. Die Organisatoren bitten darum, keine Altkleider mit einzupacken. Genauere Informationen darüber, was benötigt wird, können unter www.facebook.com/RumaenienhilfeAbg erfragt werden.

Von Bastian Fischer