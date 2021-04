Rund 1000 Strohquader brennen bei Klausa

Klausa

Aufsehenerregender Einsatz für die Feuerwehr am Donnerstag bei Klausa: Auf einem Gelände der Firma Heim nahe der dortigen Biogasanlage war Stroh in Brand geraten. Insgesamt standen knapp 1000 Quader in Flammen, wie der stellvertretende Nobitzer Ortsbrandmeister Sven Köhler der LVZ mitteilte.

Brandstiftung kann wohl ausgeschlossen werden

„Um 13.32 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. In der Folge rückten die Nobitzer Wehr sowie die Ortsteilwehren aus Ehrenhain, Klausa, Wilchwitz, Ziegelheim und Gösdorf aus. Auch die Altenburger Berufsfeuerwehr unterstützte uns mit zwei Tanklöschfahrzeugen“, so Köhler. Über 20 Kameraden halfen dabei, die Flammen einzudämmen.

Zur Galerie Spektakulärer Einsatz für die Feuerwehr bei Klausa: Auf einem Gelände nahe der Biogasanlage sind am Donnerstag rund 1000 Strohquader in Brand geraten.

Festgestellt worden war der Brand zuvor bei Verladearbeiten an den Quadern auf dem Gelände. Verletzt wurde niemand. Was genau die Brandursache war, stand am Donnerstag noch nicht fest, von Brandstiftung war allerdings laut Katja Ridder von der Landespolizeiinspektion Gera wohl nicht auszugehen.

Haufen soll kontrolliert abbrennen

Die Quader sollen nun über die kommenden Tage kontrolliert abbrennen, wie Köhler informiert. „Um das Stroh auseinander zu ziehen ist die verfügbare Fläche zu klein, zum Löschen ist der Haufen zu massiv.“ Auf die Kameraden kommt nun also ein langer Einsatz zu.

Von bfi