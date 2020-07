Runder Tisch zur Kriminalität in Meuselwitz muss nun liefern

Meuselwitz

Die Gründung des Runden Tisches zur wirksameren Kriminalitätsbekämpfung in Meuselwitz kann man nur begrüßen. Es zeigt, dass Polizei und Politik die Sorgen der Menschen endlich ernst nehmen. Der entscheidende Impuls dafür kommt aber woanders her. Zunächst musste ein frag- und merkwürdiges Bürgerforum die Gründung einer Bürgerwehr ins Spiel bringen, auf das die gutbürgerlichen Volksvertreter im Stadtrat natürlich mit Abscheu reagierten. Nur reicht es eben nicht aus, nur gegen etwas zu sein, wenn es um die gefühlte und die tatsächliche Sicherheit in einer Stadt geht, um die sich die Menschen ernsthaft Sorgen machen. So gesehen, mussten die Behörden reagieren, um dieses wichtige Thema nicht Leuten zu überlassen, von denen einige aus der rechtsradikalen Ecke kommen.

Menschen wollen Taten, keine Ankündigungen

Allein die Ankündigung und die Bildung des kriminalpräventiven Rats werden nicht reichen. Die Menschen wollen Taten sehen. Wie wäre es denn für den Anfang, dass man die diversen Verstöße gegen Sicherheit und Ordnung der letzten Jahre auflistet, auch um zu belegen, dass die Kriminalität nicht zugenommen hat, so wie es der Polizeichef behauptet. Danach könnten die Veröffentlichungen erfolgen, wie viele Täter man dingfest gemacht und auch bestraft hat, wer wofür gar nicht belangt und was alles nicht aufgeklärt wurde.

Das alles wären Maßnahmen, mit denen zumindest begonnen werden kann, das Vertrauen wieder herzustellen und einen Ansatz zu finden, wie man den Leuten wieder das Gefühl gibt, in einer sicheren Stadt zu leben. Alles andere macht für den Anfang wenig Sinn.

Von Jens Rosenkranz