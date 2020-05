Rundweg um Haselbacher See sorgt für hitzige Diskussionen

Wintersdorf/Meuselwitz

Gute sechs Wochen ist es inzwischen her, dass die Meldung über die Fertigstellung des Amphitheaters am Ufer des Haselbacher Sees für Freude in der Nordregion sorgte (OVZ berichtete). Zwar tut sich auf dem Gelände in Zeiten von Corona derzeit noch nicht viel, der Rundweg um das Gewässer wird aber weiterhin genutzt – und sorgt bei Manchen inzwischen für gehörigen Ärger.

Steiler Hang birgt Sturzgefahr

Bereits Mitte März hatte sich Klaus Mertes mit Kritik an die Öffentlichkeit gewandt. Aus Sicht des Luckaers, der seit Jahren Radtouren im Kreis und weit über dessen Grenzen hinaus organisiert, lässt die Neugestaltung der Trasse entlang des Geländes einiges zu wünschen übrig. „Untauglich und gefährlich“, sei die neue Wegführung, die mit Drängelgitter, enger Kurve an der Zufahrt zum Gelände und steiler Steigung Radfahrer auf die Probe stellt, schrieb Mertes an die OVZ. Gerade der scharfe Abzweig stelle bergabwärts rollende Radler vor ein Problem und berge die Gefahr von Stürzen, so sein Fazit.

„Hilflos und achselzuckend“

Eine Sichtweise, die auch andere Freizeitsportler teilen, deren Ausführungen der OVZ vorliegen. So sei die Abfahrt selbst gehend nur unter Schwierigkeiten zu bewältigen, heißt es etwa in einem Schreiben. Von einem Vater, der die beiden Räder seiner Kinder zur Sicherheit lieber den steilen Hang hinunter trug, berichtet Georg Wittig von der Wandergruppe Altenburg. „Die Mama stand hilflos und achselzuckend am Wegesrand“, schildert er die Situation.

Der Hang fällt steil ab. Zu steil, so fürchten manche Radfahrer. Quelle: Mario Jahn

Ehrenamtliches Engagement fällt unter den Tisch

Mitunter allerdings schlägt die Kritik auch in schärfere Töne um. So seien Mitglieder des Kulturfördervereins Wintersdorf, der den Bau von Amphitheater und Rundweg vorangetrieben hatte, sowie des Angelfischereivereins (AFV) Schnaudertal, der am See sein Vereinsgelände unterhält, mitunter sogar bedroht worden, teilt AFV-Chef Karl-Heinz Bergner mit. Bei der aus seiner Sicht oft überzogenen Kritik falle zudem das größtenteils ehrenamtliche Engagement am See häufig unter den Tisch. Die Aufregung mancher Bürger über die neuen Verhältnisse könne er nicht verstehen. Denn: „Wochenlang lag der Bebauungsplan Haselbacher See zur Bürgerbeteiligung aus. Nicht ein Einziger hat sich dazu geäußert, obwohl die Gelegenheit dazu gegeben war“, schreibt er.

Auch Wegewart sieht Risiko

Eine etwas nüchternere Sicht auf die Lage hat Steffen Gehrt. Der Wegewart des Landkreises ist zwar nicht in der Verantwortung für den Rundweg, da dieser kein touristisch ausgeschilderter Rad- und Wanderweg ist. Trotzdem hat auch er die Gegebenheiten in Augenschein genommen. „Ich bin schon ein wenig überrascht, wie man die neue Trasse geführt hat“, so Gehrt. So sei der steile Anstieg eigentlich fast nicht zu schaffen, da das Drängelgitter den nötigen Anlauf verhindere. In Gegenrichtung sei es aus seiner Sicht für Radler ohne ordentliche Bremsen sehr schwer, rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Zudem berge die Schotterdecke direkt vor der dortigen Zufahrt ein erhöhtes Sturzrisiko.

Verein musste Kompromiss finden

Kritik, die auch Klaus-Peter Liefländer, den Vorsitzenden des Kulturfördervereins, nicht kalt lässt – auch wenn er all zu große Erwartungen bremst. Ziel sei es immer gewesen, den Spielplatz am Seeufer und den Bereich des Amphitheaters zu einem großen Gelände zu verbinden. Dazu sei eine Verlegung des Rundwegs unvermeidlich gewesen, hätte dieser doch sonst mitten durch das Areal geführt. Er erkenne an, so Liefländer, dass die neue Trasse teils recht steil verlaufe. „Wir mussten aber immer einen Kompromiss finden, der sowohl von der Umsetzung als auch finanziell machbar war“, betont er.

Auch in Zeiten von Corona nutzen Radfahrer den Rundweg. Quelle: Mario Jahn

So habe man bereits bei der Planung eine gewisse Schräge gewählt, um die Steigung nicht noch steiler zu machen. Dazu habe der Kulturförderverein sogar einen Teil des eigenen Geländes abgeschnitten. Parallel erhielten die Angler die Möglichkeit, den bisherigen Rundweg als Zufahrt zu ihrem Gelände zu nutzen. Das Drängelgitter sei bewusst am jetzigen Standort installiert worden, um zu verhindern, dass Besucher einfach auf dem Rundweg fahren oder gar parken.

Ein Schild als Lösung?

Zumindest eine mögliche Entschärfung der Situation stellt Liefländer in Aussicht. So sei durchaus vorstellbar, dass Radfahrer vor dem Abhang mit einem Schild zum Absteigen aufgefordert werden – auch um Fußgänger am Fuße des Hangs zu schützen. Den letzten Schritt hierfür müsse allerdings die Stadt Meuselwitz gehen – ihr obliege die Verkehrssicherungspflicht auf dem Weg.

Ein Vorschlag, der im Meuselwitzer Rathaus zumindest auf offene Ohren stößt. Man wolle das Anbringen entsprechender Schilder prüfen, so Bürgermeister Udo Pick auf Anfrage. Das letzte Wort am Haselbacher See scheint also noch nicht gesprochen.

Von Bastian Fischer