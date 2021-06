Die Bewerbung ist auf dem Weg, jetzt wird an der Umsetzung gefeilt: Am Wochenende haben Stadtplaner vor Ort erklärt, wie Altenburgs Innenstadt in sieben Jahren mit der Landesgartenschau aufblühen könnte. Die Ideensammlung setzt auf Neugestaltungen und Wiederentdeckungen in der historischen Innenstadt – und erinnert ein bisschen an New York.