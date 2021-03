Rußrindenkrankheit fordert Baumfällungen in Schmölln und Gößnitz

Schmölln/Gößnitz/Lucka

Es könnte eine der größten Baumfällaktionen in der Geschichte der Knopfstadt werden. 175 Bergahorne auf dem Pfefferberg sind Kandidaten für die Motorsäge. Vier davon haben die Rußrindenkrankheit. Mit dieser Hiobsbotschaft überraschte Sven Schrade (SPD) jüngst den Stadtrat. Die Empfehlung für die Fällungen komme vom Forstamt Weida, erklärte der Bürgermeister. Es sei eine Vermeidungsstrategie, um zu verhindern, dass womöglich viele kranke Bäume entfernt werden müssten. Denn dies werde dann richtig teuer. Die aufwendige Entnahme und Entsorgung eines solchen befallenen Baumes koste 2000 Euro.

„Im Zuge des Klimawandels kommen solche Krankheiten vermehrt auf uns zu“, sagt Hans-Peter Schenk von Thüringenforst, Leiter des Reviers Schmölln. „Mittlerweile hat fast jede Baumart ihren individuellen Gegenspieler.“ Der Gegenspieler des Bergahorns heißt Rußrindenkrankheit. Und diese Pilzkrankheit stellt der Förster seit zwei Jahren mittlerweile flächendeckend in seinem Revier fest. In der Frühphase des Befalls macht sich der Pilz durch Welkeerscheinungen bemerkbar, durch deutliche Blattverluste. In der Spätphase wird deutlich, woher der Name Rußrindenkrankheit kommt: Die Rinde stirbt flächig ab, platzt auf. Die Pilzsporen lagern sich auf den aufgeplatzten Bereichen in einer puderartigen Schicht ab, schwarz wie Ruß.

Gesundheitsgefährdend: Reizhusten und Fieber als Folge

Die Krankheit schadet jedoch nicht nur den befallenen Bäumen, sie ist auch gesundheitsgefährdend für den Menschen, der die Sporen einatmet. Es kann zu einer Entzündung der Lungenbläschen kommen. Die Symptome: Reizhusten, Fieber, Atemnot. Daher ist es ungeheuer wichtig, diese Krankheit von besiedelten Gebieten abzuhalten, auch wenn man die Bäume nicht davor schützen kann, erklärt Schenk.

Nach der alljährlichen Baumschau mit der Stadt Schmölln hat der Förster die Empfehlung ausgesprochen, die Bergahorne am Pfefferberg, die am Thüringenweg stehen und noch nicht betroffen sind, prophylaktisch zu fällen. „Am Pfefferberg müssten generell mehr Bäume raus, weil sie zu dicht stehen und um Licht, Wasser und Nährstoffe konkurrieren“, erklärt Schenk. „Im Feldgehölz, weit draußen, ist die Notwendigkeit nicht so groß einzugreifen. Aber an neuralgischen Punkten, wo sich viele Leute aufhalten, muss man aktiv werden.“ Bei der Baumschau hat er gesehen: „Die Ahorne am Pfefferberg werden irgendwann genauso massiv von der Krankheit befallen sein. Und da ist ein Kinderspielplatz in der Nähe.“

Befallene Bäume werden wie Sondermüll behandelt

Um die enormen Kosten im Nachgang zu sparen, die eine Entsorgung der befallenen Bäumen mit sich bringt, hat Schenk der Stadt Schmölln empfohlen, die noch gesunden Bäume in der Durchforstung zu fällen, die auch noch als Brennholz weiterverarbeitet werden können. „Ich weiß, wie viel Personal und Kosten so eine Entsorgung bindet. Bäume mit der Rußrindenkrankheit müssen unter Vollschutz gefällt werden, das ist wie Sondermüll. Daher meine Empfehlung, jetzt schon zu handeln. Und es würde den übrigen Bäumen nützen, die weniger um Licht und Nährstoffe konkurrieren müssen. Die wachsen dann besser und schneller.“

„Wir kriegen den Klimawandel im Wald deutlich mit“

In seinem Revier hat er die Krankheit vor vier Jahren das erste Mal festgestellt, ausschließlich am Bergahorn. „Diese Pilzerkrankung mag es gerne warm und trocken. Die vergangenen Sommer haben den Pilz massiv gefördert. Mittlerweile haben wir sie fast überall. Wir kriegen den Klimawandel im Wald deutlich mit.“

Gößnitz ist noch stärker betroffen als Schmölln. „Da ist es richtig schlimm, hinter der Umgehungsstraße B 93. Und dazu kommt: Da geht ein Wanderweg rein. Bergahorn bricht schnell und leicht, da kann auch schon mal was herunterkommen.“ Dieses Problem müsse Gößnitz nun angehen.

In der Tat bereitet sich die Stadt darauf vor. So beinhaltet der jüngst beschlossene Haushalt für dieses Jahr laut Informationen von Kämmerin Marion Ackermann für die Beseitigung des von der Rußrindenkrankheit befallenen Waldes 95 000 Euro. Dabei rechnet Gößnitz mit einer 70-prozentigen Förderung. Komme es zu dieser nicht, falle die Maßnahme jedoch flach, hieß es.

Der Leinawald ist noch nicht betroffen

Vor allem der Süden des Landkreises muss nun handeln, die anderen Gebiete sind derzeit weniger gefährdet. Thomas Anders, beim Forstamt Weida Revierleiter für Treben, hat noch keine großen Probleme zu vermelden. Jörg Zippel, Förster für das Revier Leina, konnte noch keinen betroffenen Baum feststellen.

Zunehmend kritisch wird es allerdings ganz im Norden des Altenburger Landes. Jens Becher, Leiter des Forstreviers Lucka, dokumentiert viele betroffene Bäume seit vergangenem Jahr. Aber er wartet noch ab. „Momentan sind keine Fällungen geplant, denn es könnte noch gefährlicher werden, wenn der Pilz beim Fällen wegstaubt.“

Und auch im Süden des Kreises, in Schmölln, stehen die Zeichen derzeit noch auf Abwarten. Nach der Empfehlung von Thüringenforst, über 170 gesunde Bergahorne vorbeugend zu fällen, habe er das Gespräch mit einem ihm bekannten Förster in Sachsen gesucht, berichtet Bürgermeister Sven Schrade. „Der äußerte Zweifel, ob ein derart weitreichender Eingriff in dieser Situation sachgerecht ist. Er regte an, nur die vier kranken Bäume und die Ahorne im direkten Umfeld zu entnehmen“, schilderte Schrade.

Schmöllner Bürgermeister befragt Wissenschaftler

Um klarer zu sehen, will er nun eine dritte Meinung an renommierter Stelle einholen: bei der Fachrichtung Forstwissenschaften der TU Dresden im sächsischen Tharandt. „Das braucht etwas Zeit.“ Die Fällungen auf dem Pfefferberg, die eigentlich am Montag starten sollten, sind deshalb verschoben – auf den Herbst.

Von Katharina Stork, Jens Rosenkranz und Kay Würker