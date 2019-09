„Ruszer Kolanner“ zeigt die Rositzer Schokoladenseite – und ergreift auch das Wort

Rositz

Nicht nur in Rositz hat er schon viele Fans – der jährlich von der Gemeinde herausgegebene Kalender mit fotografierten Ortsansichten der Gemeinde. „Seit 2009 bringen wir jedes Jahr solch einen Kalender heraus. Und mittlerweile hat er auch viele Fans außerhalb der Gemeinde. Vor allem ehemalige Rositzer, die in alle Ecken Deutschlands verzogen sind, schätzen den Kalender und bestellen ihn regelmäßig. Anfragen liegen beispielsweise schon von der Insel Rügen, aus dem Edertal in Hessen, aus Schwerin, Osnabrück, Dresden, Leipzig und Delitzsch vor“, freut sich Bürgermeister Steffen Stange (parteilos).

Pünktlich zur Kirmes ist der Kalender für das Jahr 2020 erschienen. „Wieder in altbewährtem Design und im A3-Format. Zu sehen sind Motive der Gemeinde in den verschiedenen Jahreszeiten. Unter anderem sind eine Aufnahme der ehemaligen Zuckerraffinerie, des Bernsteinhofes und des Ortsteils Molbitz enthalten“, so Stange. Bekannte Hobbyfotografen aus der Gemeinde sind verantwortlich für die Bilder. Elke Jahn, Jörg Rehfeld, Benno Moller, Andreas Günther sowie Steffen Stange steuerten Aufnahmen bei.

Altenburger Mundart wird gepflegt

Aber es gibt auch eine Neuerung: Die Jahresübersicht kommt in Altenburger Mundart daher, ist eben ein „Ruszer Kolanner“ mitsamt Mundartsprichwort auf dem Deckblatt. Aus gutem Grund: Der Hauptträger der Altenburger Mundart war immer der Bauer, der Malcher, deswegen nannte man den Dialekt früher auch bäurische Sprache. Der Kürbis heißt da zum Beispiel Karbs, Meckse ist starker Husten, der ruute Zenken eine rote Nase. Gegenwärtig wird diese Mundart nur noch von ganz wenigen älteren Menschen gesprochen. Aber in den Heimatvereinen des Altenburger Landes, im Altenburger Folkloreensemble und auch von den Rositzer Kindern wird sie noch heute gepflegt. Die Gemeinde Rositz möchte mit dem Kalender einen kleinen Beitrag gegen das Vergessen leisten.

Mehrere Verkaufsstellen

Der Kalender ist im Zimmer 4 des Kulturhauses, dem Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Rositz, in der Altenburger Straße 48b (Telefon 034498 45413), in der Postfiliale im Getränkemarkt Patzelt, Goethestraße 2, in der Eisdiele Rositz, Karl-Marx-Straße 14 und in der Heimatstube, Karl-Marx-Straße 17a, zum Preis von 6,99 Euro erhältlich.

Von Jörg Wolf