Altenburg

Bei seinem Vorstoß, einen von zwei Hauptsitzen der Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten nach Altenburg zu holen erhält Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) Rückendeckung aus dem Stadtrat. Man unterstütze die Bewerbung der Skatstadt nachdrücklich, teilen die SPD-Grüne-Fraktion und der Ortsverein Altenburg in einer Pressemitteilung mit.

Altenburg hat gute Karten

„OB Neumann hat unsere volle Unterstützung in der Initiative, den Sitz der Stiftung nach Altenburg zu holen“, machte der Fraktionsvorsitzende Nikolaus Dorsch laut Mitteilung bei einer internen Abstimmung vor einigen Wochen deutlich. „Mit unseren Leuchttürmen Lindenau-Museum, Schloss und Spielkartenmuseum und der Neukonzeption des gesamten Schlossbergs sind wir prädestiniert für die Einrichtung, zumal mehrere geeignete Gebäude zur Verfügung stehen. Wenn zentrale Lage zusätzlich eine Rolle spielt – wer hat dann bessere Karten“, führt Dorsch weiter aus.

SPD will auch in Erfurt werben

Vor diesem Hintergrund werde die SPD auch in Erfurt entsprechend ihre Meinung äußern und auf die politischen Entscheidungsträger in der Landeshauptstadt zugehen, schließt die Mitteilung, die von Nikolaus Dorsch und dem Ortsverbandsvorsitzenden Thomas Jäschke unterzeichnet ist.

Auch FDP gibt Rückendeckung

Ins gleiche Horn stößt auch die Altenburger FDP: Man unterstütze Neumanns Bemühungen ganz ausdrücklich, schreiben die Freien Demokraten in einer Pressemitteilung. Die Vielzahl der kulturellen Leuchttürme der Stadt, zu denen das Schloss-Ensemble ebenso zähle wie die Roten Spitzen und das Lindenau-Museum, sollten in einer sonst strukturschwachen Region wie dem Altenburger Land gewichtige Argumente für die Skatstadt als Stiftungssitz sein, heißt es weiter. Im Falle eines Zuschlags würde die Außenwirkung der Stadt gestärkt, mehr Gäste in den Landkreis gelockt und der Weg für Fördermittel frei, die nicht zuletzt dem Erhalt der zahlreichen hiesigen Baudenkmäler dienen könnten.

Zschiegner sieht Synergieeffekte

Daneben verweist FDP-Stadtrat Detlef Zschiegner auf mögliche Synergieeffekte: So biete das Residenzschloss nicht nur ausreichend Platz für den Stiftungssitz, sondern könne eine Etablierung in Altenburg auch mit der notwendigen Renovierung des Ensembles verbunden werden. Zudem würde eine solche strukturpolitische Entscheidung zugunsten Altenburgs weitere positive Effekte nach sich ziehen.

„Daher steht für uns fest: Was für Altenburg und das Altenburger Land gut ist, unterstützen wir! Auch über Parteigrenzen hinweg“, heißt es abschließend. Man sichere Neumann alle nötige Unterstützung zu.

Von OVZ