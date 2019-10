Vor vier Jahren öffnete sich die Altenburger Gartenanlage „Bergmannsfreud“ jungen Leuten, die durch alle Maschen von Arbeitsagentur und anderen Anbietern in Sachen Berufsausbildung gefallen sind. Um ihnen wieder Struktur in den Tagesablauf und diverse Berufsbilder näher zu bringen, richten sie dort leer stehende Gärten her.