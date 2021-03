SPD-Promis drohen mit Austritt – Linker fordert Rücktritt von Altenburger Ausschusschef

Altenburg

Der jüngste Eklat im Altenburger Stadtrat hat zu heftigen Reaktionen geführt. Während namhafte SPD-Mitglieder um Ex-Oberbürgermeister Michael Wolf mit einer Äußerung des Ortsvereinschefs Thomas Jäschke hart ins Gericht gehen und wegen seiner Haltung mit Parteiaustritt drohen, stößt sich der Fraktionsgeschäftsführer der Linken, Harald Stegmann, vor allem daran, dass und wie diese öffentlich wurde. Wegen der Indiskretion von Peter Müller (Pro Altenburg) fordert Stegmann den Vorsitzenden des Bau- und Stadtentwicklungsausschusses nun zum Rücktritt auf.

Wolf, Helbig und Pilz: Jäschke vertieft Gräben

Seit seinem Ausscheiden hat sich Michael Wolf nicht mehr öffentlich politisch zu Wort gemeldet. Doch nun reicht es dem früheren Stadtoberhaupt. In einem offenen Brief an Jäschke und SPD-Kreischefin Katharina Schenk, den auch der ehrenamtliche Vize-Landrat, Kreisrat und Niederhainer Bürgermeister Carsten Helbig sowie der Altenburger Roman Pilz unterzeichnet haben und der der LVZ vorliegt, zeigt sich das Trio „erschrocken und verärgert“ über die Meinung des Ortsvereinschefs „zu Unternehmern und deren angeblicher Neigung, in Corona-Pandemiezeiten Sozialsysteme zu plündern“.

In der Ansicht, sich mithilfe des Kurzarbeitergelds zu bereichern, zeige sich „sehr deutlich, dass die Grundzüge der sozialen Marktwirtschaft, die Grundlage unseres Wohlstandes, überhaupt nicht verstanden sind“, so Wolf, Helbig und Pilz weiter. Denn Jäschke verstehe nicht oder nehme in Kauf, dass er „den Arbeitnehmern, die er ansprechen will, den Arbeitsplatz“ gefährde. „Mit Solidarität und Gerechtigkeit hat dies nichts zu tun, es vertieft nur Gräben, die in dieser katastrophalen Situation aber auch in Zukunft für die gesamte Gesellschaft nicht zu akzeptieren sind.“

Trio prophezeit SPD Probleme mit Fünf-Prozent-Hürde

Daneben wertet das Trio Jäschkes Aussage als weiteren Beleg für den „radikale(n) Linksruck“ der SPD an der Basis und im Bund, der „von Parteikarrieristen und wirtschaftsfernen Emporkömmlingen“ getragen werde und mit „überbordende(r) Minderheitenpolitik“ und „Sprachlosigkeit bei brennenden Zukunftsthemen“ einhergehe. Bleibe das so, „wird die SPD zukünftig zu kämpfen haben, die Fünfprozent-Hürde zu überspringen“, prophezeit das Trio vor dem Hintergrund niedriger Umfragewerte und Austritten wie dem des einstigen Kreisparteichefs Dirk Schwerd.

Weglaufen will man aber dennoch nicht gleich, stellt den Partei-Austritt aber in Aussicht, sollte sich nichts ändern. Daher fordert man von den Führungsriegen in Stadt, Kreis, Land und Bund: „Haltet endlich ein und kehrt zu sozialdemokratischer Politik zurück, die diesen Namen verdient, ansonsten habt ihr nicht nur immer weniger Wähler, sondern verliert auch noch eure letzten Mitglieder, die für einen Kurs der Mitte, der sozialen Marktwirtschaft und leistungsfähiger Sozialsysteme stehen.“

Stegmann sieht Verfall der Sitten und der Rechtsstaatlichkeit

Ein anderes Problem hat indes Harald Stegmann. Inhaltlich will der frühere Fraktionsvorsitzende der Linken im Altenburger Stadtrat Jäschkes Aussagen nicht bewerten. Was ihn aber entsetzt und traurig macht, ist Peter Müllers Indiskretion aus nicht öffentlicher Sitzung, wodurch die Sache erst publik wurde und in der er einen „Verfall der guten Sitten, des Anstandes und der Rechtsstaatlichkeit im Stadtrat“ sieht. Konkret wirft der Ex-Chef des Finanzausschusses dem Pro-Altenburg-Gründer vor, sich des Vorsitzenden des Bauausschusses „als unwürdig erwiesen“ zu haben.

Als Ausschuss-Chef sei Müller „in besonderem Maße zur Einhaltung der Thüringer Kommunalordnung, der Hauptsatzung der Stadt Altenburg und der Geschäftsordnung des Stadtrates verpflichtet“, erklärte Stegmann in einem persönlichen Statement. Gegen alle drei Vorschriften habe er verstoßen, das Amt beschädigt und für einen erheblichen „Autoritäts- und Vertrauensverlust“ gesorgt. „Als langjähriger Wegbegleiter kann ich Peter Müller nur dazu raten, mit einem Rücktritt einer Abwahl durch den Ausschuss zuvorzukommen.“

Von Thomas Haegeler