SPD will Landkreis stärkeres Gehör im Bund und im Land verschaffen

Altenburg

Weitere namhafte SPD-Mitglieder der Region haben ihr Bedauern darüber geäußert, dass das Altenburger Land bei den Finanzhilfen für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen leer ausgeht. Dazu zählt der Altenburger Landtagskandidat Norman Müller, der dabei vor unnötigen Schuldzuweisungen warnt, insbesondere zwischen der Linken und der CDU. Wenn man eines gelernt habe, dann, „dass wir nur gemeinsam etwas erreichen können“, erklärt Müller in einer Pressemeldung.

„Das Altenburger Land hat die vielfach benannte Lobby auf Landes- und auf Bundesebene nicht, weil die lokalen Vertreter dort nicht gemeinsam für das Altenburger Land auftreten“, erklärt Müller. Wenn jeder Erfolg nur auf die eigene Rechnung verbucht werden soll, „dann bringt das unser Altenburger Land nicht weiter. Ich fordere daher von den Vertretern des Altenburger Landes, auf allen Ebenen parteiübergreifend stärker zum Wohle unserer Heimat zusammenzuarbeiten“. Nur so sei es möglich, dem Landkreis größeres Gehör zu verschaffen.

Parteiübergreifender Stammtisch

Der Kandidat schlägt dabei die Etablierung eines parteiübergreifenden Stammtisches vor. „In dieser Runde können Projekte und Ideen, die dem Altenburger Land zu Gute kommen, diskutiert und ein gemeinsamer Plan entwickelt werden, wie die dafür notwendige Unterstützung erreicht werden kann.

Dass das Altenburger Land bei den milliardenschweren Strukturhilfen leer ausgehen soll, hatte allerdings auch zu scharfer Kritik der SPD an der CDU geführt. So warf die SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser dem Ostbeauftragten der Bundesregierung Hirte aus Thüringen vor, sich als Bundeswirtschaftsstaatssekretär bei der Beteiligung des Altenburger Landes an den Hilfen versagt zu haben. Die rot-rot-grüne Landesregierung nahm Kaiser in Schutz, die ebenso in die Kritik geraten war. Dort habe niemand die Hände in den Schoß gelegt, wie das die CDU behauptet habe, sagte Kaiser der OVZ.

Von Jens Rosenkranz