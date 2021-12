Lucka/Prößdorf

Eine verletzte Beifahrerin und erheblicher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls nahe Lucka am Mittwoch. Schauplatz war gegen 15.30 Uhr die Landesstraße 1361 zwischen Bünauroda und Prößdorf am Abzweig Falkenhain. Ein Audifahrer wollte, von Falkenhain kommend, an der Kreuzung nach links abbiegen und übersah dabei nach Polizeiangaben einen Hyundai, der auf der Landesstraße Richtung Bünauroda fuhr und Vorfahrt hatte.

Der Hyundai landete im Straßengraben. Quelle: Mario Jahn

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Hyundai in den Straßengraben geschleudert. Beide Fahrer blieben unverletzt, die Beifahrerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die Freiwillige Feuerwehr Lucka hatte zu tun, auslaufende Betriebsstoffe von der Fahrbahn zu entfernen. Die beiden Autos – zwei SUV – wurden massiv beschädigt. Die Strecke war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Von Mario Jahn und Kay Würker