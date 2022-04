Altenburg/Serbitz

Volleyball war sein Leben und Sport seine Mission: Ende der Vorwoche ist Karl Uhlmann verstorben. Das erfuhr die LVZ aus dem Umfeld des Serbitzers. Der Gründungsvater des SV Lerchenberg (SVL) Altenburg wurde 71 Jahre alt. Er hinterlässt neben seiner Frau Jutta, mit der er 2005 bei der Sportlerwahl im Altenburger Land Trainer des Jahres wurde, eine erwachsene Tochter.

Uhlmann gründet SVL und gibt jungen Leuten Perspektive

Uhlmann war für den Sport im Altenburger Land und für den Volleyball im Speziellen eine kaum zu unterschätzende Triebfeder. Nach Anfängen beim TSV Treben rief er am 19. November 1993, angetrieben von sportlichen Arbeitsgemeinschaften (AG), den SVL ins Leben. Der hieß damals freilich noch SV Lerchenberggymnasium, wo der Diplom-Sportlehrer viele Jahre unterrichtete. So sorgte er nicht nur als Trainer, sondern auch als Vereinsvorsitzender dafür, dass immer wieder Talente den Weg von AGs in den Verein fanden. Neben Bewegung und Wettkampf war Uhlmann aber stets auch die soziale Funktion des Sports wichtig. Er holte junge Menschen von der Straße in die Hallen und gab vielen eine Perspektive.

Im September 2017 verabschiedeten die Landesklasse-Volleyballer von Einheit Borna ihren Trainer Karl Uhlmann (Mitte). Quelle: Verein

Regionalliga-Aufstieg und Titel als Trainer des Jahres

Im Ergebnis wuchs der Club bis Anfang der 2000er-Jahre auf fast 200 Mitglieder und feierte unter Coach Uhlmann mit dem Aufstieg der Volleyballerinnen in die Oberliga den bis dato größten sportlichen Erfolg. Nach zehn Jahren an der Spitze des SVL sah der Trainer mit B-Lizenz aber hier keine Möglichkeit mehr, sich und seine Schützlinge weiterzuentwickeln – und wechselte mit den Volleyball-Frauen zum VC Altenburg (VCA).

Nach dem Thüringer Meistertitel in der Oberliga wurden Karl Uhlmann und seine Frau Jutta, ebenfalls Diplom-Sportlehrerin und B-Lizenz-Trainerin, 2005 bei der Sportlerwahl im Altenburger Land zu Übungsleitern des Jahres gekürt. Eine Ehre, die Karl Uhlmann zwei Jahre später auch der Landessportbund Thüringen als Trainer des Jahres zukommen ließ. Der Erfolgsweg des Ehepaars führte mit den VCA-Damen bis in die Regionalliga.

Auch in der Billard-Landesliga war Karl Uhlmann über Jahre für den SV Haselbach aktiv. Quelle: Mario Jahn

Billard-Leidenschaft und Karriereende bei Einheit Borna

Entsprechend groß ist die Betroffenheit in den Vorständen beider Vereine, die Uhlmann viel zu verdanken haben. Seine Trainerkarriere ließ der Lehrer mit Leib und Seele dann 2017 bei den Landesklasse-Volleyballern von Einheit Borna ausklingen, wo er im September verabschiedet wurde. Seither war es deutlich ruhiger um Karl Uhlmann geworden, der zuvor auch seiner zweiten Leidenschaft, dem Billard, aktiv nachgegangen war. So war er über Jahre auch noch Teil des Landesliga-Teams des SV Haselbach.

Von Thomas Haegeler