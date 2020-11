SWG Altenburg legt Wohnpark Lindenau auf Eis

Altenburg

Lange hat die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) Altenburg an dem bisher größten Neubau-Projekt ihrer Geschichte festgehalten. Doch nun legt das kommunale Unternehmen die Pläne für den hinter einem Supermarkt in Südost geplanten Wohnpark Lindenau auf Eis. Wie Geschäftsführer Lutz Schneevoigt auf OVZ-Nachfrage bestätigte, baue man das 25 Millionen Euro teure Vorhaben „vorerst nicht“. Grund dafür ist die fehlende Finanzierbarkeit.

SWG kann sich Millionen-Projekt nicht leisten

SWG-Geschäftsführer Lutz Schneevoigt sieht die bisher in den Wohnpark investierten zwei Millionen Euro nicht als Geldverschwendung an. Quelle: Mario Jahn

So komme die von der SWG im Vorjahr in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie zu dem Ergebnis, dass es „aktuell kein leistbares Finanzierungskonzept“ für das Projekt gibt, erklärte Schneevoigt. „Das heißt, es gibt zwar Partner, die es finanziert hätten, aber wir können es uns nicht leisten. Es wäre jetzt auf Teufel komm’ raus.“ Und das, so habe er immer gesagt, werde es mit ihm nicht geben. „Seit anderthalb Jahren stehen wir an der Klippe und müssen entscheiden, ob wir springen.“ Nun habe man entschieden, nicht zu springen. „Eine Entscheidung, die der Aufsichtsrat mitträgt.“

Mit seinem Ergebnis bestätigt das Gutachten zudem die Befürchtungen von Teilen des Stadtrats. So hatten insbesondere die Bürgerbewegungen Pro Altenburg und Stadtforum, aber auch einzelne Mitglieder von SPD, Linke und CDU Bedenken geäußert, dass sich die SWG mit dem Wohnpark übernehmen könnte und es nicht ihre Aufgabe sei, als Projektentwickler für Private zu agieren. Schon gar nicht, wenn dadurch sämtliche Ressourcen auf Jahre gebunden wären.

Schneevoigt : Zwei Millionen Euro nicht in den Sand gesetzt

Auf dem vor Jahren gerodeten Grundstück zwischen Südstraße und Supermarkt (weiß) sollte der Wohnpark entstehen. Wegen des langen Stillstands wächst die Flora bereits nach. Quelle: Thomas Haegeler

Erneuten Anlass zur Kritik dürften daher die bisher zwei Millionen Euro bieten, die man laut Schneevoigt bisher in den Wohnpark gesteckt hat. Zustande kommt die vergleichsweise hohe Summe, weil die Fläche bereits gerodet wurde, man auf einem Hektar in Altenburg-Nord Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt und zudem wegen Anwohner-Beeinträchtigungen, Problemen mit Natur- und Lärmschutz sowie einer Kostenexplosion mehrfach umplanen musste – inklusive Wechsel des Architekturbüros. Zudem hat die SWG ein komplettes Bauleitverfahren abgeschlossen, wodurch Baurecht besteht.

Unter anderem deswegen sieht Schneevoigt das Geld nicht als völlig in den Sand gesetzt an. „Wir haben es geschafft, dass man weiß, was auf dem Grundstück wie gebaut werden kann“, sagte der SWG-Chef dazu. Außerdem sei es neben der Schaffung von Baurecht gelungen, „die Initialzündung für die Sanierung der benachbarten Siedlung in der Südstraße“ hinzulegen.

Vorhaben in drei, vier Jahren noch mal anschauen

Völlig verabschieden will sich die SWG Altenburg von dem Vorhaben aber noch nicht. Quelle: Mario Jahn

Völlig verabschieden will sich die SWG von dem Neubau-Projekt auf der knapp 1,7 Hektar großen Fläche zwischen Käthe-Kollwitz-Straße, Süd- und Kreuzstraße aber nicht. „So lautet die Aussage der Prüfung aber auch, dass man sich das Projekt in drei bis vier Jahren wieder anschauen sollte“, erläuterte SWG-Chef Schneevoigt. „Dazu passt, das wir unsere Altschulden bis dahin zum Großteil abgebaut haben, was uns Liquiditätsspielräume verschafft, die wir heute so nicht haben.“ Zudem betonte er: „Der moderne Wohnraum hätte uns gut zu Gesicht gestanden und steht uns weiter gut zu Gesicht, aber nicht zu dem Preis.“

Letzte Pläne sahen nur noch 77 statt 98 Wohnung vor

Auch die wegen aus dem Ruder laufenden Kosten abgespeckten Pläne für den Wohnpark Lindenau werden vorerst nicht umgesetzt. Quelle: SWG Altenburg

Allerdings wird der Wohnpark dann – sollte er denn überhaupt gebaut werden – anders aussehen als bisher geplant. Denn als die Architekten mit der Planung der vier vorgesehenen Wohnhöfe mit 98 Wohnungen fertig waren, lagen die Kosten nicht bei den kalkulierten 25, sondern bei stolzen 32 Millionen Euro.

Da die städtische Tochter diese Summe auf keinen Fall hätte stemmen können, wurde umgeplant. Aus den vier Wohnhöfen wurden so ein langes Haus zum Supermarkt und drei Stadtvillen. Auch die Zahl der geplanten Wohnungen sank – von 98 auf 77. Dass man die Kosten dadurch wieder auf etwas mehr als 24 Millionen Euro drücken konnte, lag laut Schneevoigt neben der reduzierten Wohnungsanzahl auch an der geringeren Varianz bei Grundrissen.

Nun Konzentration auf Bestand und Innenstadt

Aber egal ob das dann so umgesetzt oder doch noch mal neu geplant wird: Durch die Absage hat die SWG nun wieder Luft, sich anderen Projekten zu widmen. Wie Schneevoigt sagte, gehört dazu etwa der Kauf und eine Sanierung des leerstehenden Hauses Steinweg 9 oder ein Neubau an dieser Stelle, die direkt neben den eigenen Neubauten in der Puschkinstraße liegt. Auch in der Kesselgasse wolle man auf den beiden eigenen Grundstücken plus der zu kaufenden Nummer 7 tätig werden. Gleiches gelte für die Schmöllnschen Straße und den Topfmarkt. „Damit erreichen wir zwar nicht die Zahlen wie mit dem Wohnpark“, so der SWG-Chef. „Aber wir konzentrieren uns auf den Bestand.“

Von Thomas Haegeler