SWG Altenburg stellt Wohnpark Lindenau auf den Prüfstand

Altenburg

Trotz Baurechts stellt die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) Altenburg den Wohnpark Lindenau auf den Prüfstand. Wie Geschäftsführer Lutz Schneevoigt auf OVZ-Nachfrage sagte, sei die Zukunft des mit einem Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro bisher größten Bauvorhabens in der SWG-Geschichte derzeit wieder völlig offen. Zwar genehmigte das Landesverwaltungsamt als Aufsichtsbehörde im Sommer den Bebauungsplan für das knapp 1,7 Hektar große Grundstück hinter Kaufland an der Südstraße, es kann aber sein, dass das kommunale Unternehmen dennoch nicht baut.

SWG-Chef rechnet Anfang 2020 mit Entscheidung

Wie Schneevoigt weiter erklärte, verknüpfe man das Schicksal des umstrittenen Projekts mit dem Ergebnis eines Gutachtens. Damit rechnet der 37-Jährige Anfang 2020. „Wir beauftragen einen externen Dienstleister damit, die Durchführung in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht zu durchleuchten“, sagte der SWG-Chef. „Dann haben wir hoffentlich Anfang nächsten Jahres eine Aussage, ob es geht oder nicht.“ Er sehe dem offen entgegen. „Wenn das Ergebnis nicht stimmt, wird das Projekt gestoppt.“ Das sei bereits dem Aufsichtsrat und den Mitarbeitern so kommuniziert worden. „Der Wohnpark Lindenau wird nicht dazu führen, dass die SWG auf dem Zahnfleisch kriecht.“

Vor allem im Stadtrat, aber auch im Aufsichtsgremium gab es für das von Schneevoigts Vorgänger Michael Rüger initiierte Großvorhaben immer wieder Kritik. Zu groß und unfinanzierbar seien die vier Höfe mit insgesamt 98 Wohnungen mit zeitgemäßer Ausstattung und Stellplätzen, hieß es. Damit riskiere die SWG, sich zu übernehmen,verlasse als Projektentwickler und -vermarkter zudem den Boden ihrer Kernaufgaben und könneaußer dem Wohnpark kaum noch anderes in Angriff nehmen.

Geschäftsführer reagiert auf Kritik

Wegen des Lärmschutzes müssen die näher am Kaufland geplanten zwei Wohnhöfe zuerst gebaut werden. Auch das war ursprünglich ander geplant. Quelle: Schettler Architekten

Kritikpunkte, die Schneevoigt nicht kalt ließen. Immerhin handelt es sich bei den 25 Millionen Euro für das Projekt um zwei Fünftel der Bilanzsumme der SWG. Auch mit einem hohen Eigenanteil von einem Drittel würden die Verbindlichkeiten des Unternehmens auf über 75 Millionen Euro und damit weit über die Hälfte der Bilanzsumme ansteigen. Auch deswegen tun sich die Banken bislang noch schwer in Sachen Finanzierung.

Also reagierte die SWG und justierte weiter nach. Deshalb ist für Schneevoigt neben dem Gutachten zudem gesetzt, dass man das Projekt ohne Partner auf keinen Fall stemmen wird. Der Verkauf von zwei Wohnhöfen ist dabei aber nur eine Möglichkeit. Ein Mitinvestor ist eine weitere und etwa 50 Wohnungskäufer eine dritte. „Das ist ziemlich offen“, so der 37-Jährige. An die Kosten von 25 Millionen Euro lässt er indes keine Luft und korrigiert damit zwischenzeitlich niedrigere Angaben seines Vorgängerswieder nach oben.

Voraussichtliche Fertigstellung über vier Jahre später als geplant

Doch selbst wenn der Wohnpark gebaut werden sollte, gibt es Änderungen. So ist es laut Schneevoigt keine Alternative mehr, schrittweise zu bauen – also erst zwei und später die anderen beiden Höfe. „Das ist unpraktikabel und widerspricht der Funktion als geschlossene generationsübergreifende Wohnanlage“, sagte der SWG-Chef dazu. Man werde nächste Woche die seit dem Frühjahr ruhenden Planungen wieder aufnehmen und dann das Ergebnis des Gutachtens abwarten. Geht es positiv aus, rechnet Schneevoigt mit der Erschließung im Herbst 2020. Das heißt, dann wird erneut gerodet. Fertig wäre der Wohnpark dann voraussichtlich Ende 2023/Anfang 2024.

Damit würden die Wohnungen über vier Jahre später fertig als ursprünglich geplant. Der Verzug begann mit Widersprüchen von Anwohnern wegen zu naher Bebauung und der Naturschutzbehörde, zog sich über Planänderungen aufgrund von Kostendruck bis hin zu Fehlern im Genehmigungsverfahren.

Von Thomas Haegeler