„Sabine“: Altenburger Land kommt glimpflich davon

Altenburg

Das Sturmtief „Sabine“ hat in der Nacht von Sonntag zum Montag deutlich weniger Schäden im Altenburger Land hinterlassen, als zunächst erwartet. Wie Kreisbrandinspektor Uwe Engert gegenüber der OVZ erklärte, seien die Feuerwehren im Kreis bis etwa 6 Uhr zu lediglich sechs Einsätzen gerufen worden. Unter anderem mussten umgestürzte Bäume in Dobitschen, Starkenberg und Kreutzen beseitigt werden, teilte Engert mit. Außerdem wurden die Kameraden nach Wolperndorf gerufen, wo eine Stromleitung gerissen auf der Straße lag.

Vereinzelte Stromausfälle

Laut der Mitnetz Strom waren nur vereinzelte Kunden etwa im Bereich Rositz, Wolperndorf, Kröbern und Brandrübel betroffen. „Die Kollegen arbeiten an der Wiederherstellung der Stromversorgung“, so Pressesprecherin Evelyn Zaruba am Vormittag. Darüber hinaus habe es keine größeren Störungen im Landkreis gegeben. Jedoch blieben die Mitarbeiter über den Tag in Zusatzbereitschaft, betonte Zaruba.

Böe am Mittag

Dass das nötig war, bewies eine durchziehende Böe gegen Mittag. „Die Kameraden sind gerade zu rund einem Dutzend Einsätzen in ganz Ostthüringen unterwegs“, sagte Matthias Schönbaum in der Rettungsleitstelle Gera. Wie er weiter schilderte, gab es in diesem Zusammenhang beispielsweise in Treben Schäden. „Bei uns hat der Wind ein Schleppdach auf einem privaten Grundstück erfasst“, so Trebens Bürgermeister Klaus Hermann ( CDU).

Ruhe in der Nordregion

Ruhig blieb die Lage in der Nordregion. Weder aus Lucka noch aus Meuselwitz wurden sturmbedingte Einsätze gemeldet. Langweilig wurde zumindest den Meuselwitzer Kameraden allerdings nicht: Bereits am Sonnabend rückten diese zu einer großangelegten Übung auf dem Gelände der Firma Bluechip aus, probten den Einsatz einer Drohne und die Bergung verletzter Personen.

Von reu/bfi