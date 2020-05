Sabotage im Naturschutzgebiet Restloch Zechau

Zechau

Das Tagebaurestloch Zechau ist ehemaliges Bergbaugelände und für die Öffentlichkeit gesperrt, denn die Sanierung ist noch nicht abgeschlossen. Dessen ungeachtet sabotieren Unbekannte seit Jahren die im See befindliche Pumpstation. „Es ist unverständlich, warum jemand immer wieder das Elektrokabel zerstört“, ärgert sich Susanne Fechner von der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft ( LMBV), die für die bergbauliche Sanierung des Geländes zuständig ist. Das stromführende Kabel wird auch unter Wasser und stets nur bei laufendem Pumpenbetrieb durchtrennt. Die Abwasserleitung ist ebenso regelmäßigen Beschädigungen ausgesetzt. Sie wird angebohrt. „Das hat uns die letzten vier Jahre 30 000 Euro an Mehrkosten verursacht“, erklärt Fechner, zuständige Bearbeiterin der Abteilung Projektmanagement Westsachsen/ Thüringen.

Weist der illegale Schriftzug an der Brückenauflage im Restloch Zechau auf Umweltschutzmotive der Saboteure hin? Quelle: Mario Jahn

Zur Sachbeschädigung kommt Diebstahl

Der jüngste Vorfall ereignete sich am 11. April diesen Jahres. Dabei kam es neben Sachbeschädigung am Schaltschrank auch zum Diebstahl einer Wildschutzkamera, die zur Überwachung der Pumpstation installiert war. Die vermutlich schon vor längerer Zeit auf Rohre und Pontons gesprühten Botschaften „Umweltzerstörer“ und „ EU Naturschutzgebiet“ könnten auf ein Umweltschutzmotiv schließen lassen. Das verwundert, denn das Restloch Zechau ist Naturschutz- und zudem Fauna-Flora-Habitat-Gebiet.

Die Vogelperspektive gibt den Blick auf die Restlöcher Zechau II (links) und III frei. Rechts im Bild ist die Ortschaft Zechau zu sehen. Quelle: Peter Radke

Ursprünglich drei Restlöcher

Das ehemalige Tagebaugebiet besteht im Grunde aus drei Löchern. Restloch I, östlich gelegen, war die einstige Ausfahrt der Kohlebahn Richtung Brikettfabrik. Es wurde verfüllt, 1992 mit Mutterboden versehen und bepflanzt. Die Restlöcher II und III trennt ein Damm voneinander, auf dem 1980 eine Überfahrmöglichkeit angelegt wurde. Im Restloch III befindet sich die Pumpstation.

Das Ende des Tagebaus Zechau

Nach dem Ende des Kohleabbaus 1959 leitete die nahe Brikettfabrik zunächst ihre Industrierückstände wie Asche und sogenannte Kohletrübe, ein Kohlenstaub-Wasser-Gemisch, in die Restlöcher ein. Ab 1967 wurde Tagebaurestloch III davon ausgenommen und als Klarwasserbecken genutzt. Um die Betriebssicherheit zu gewährleisten, hielt man den Wasserstand dort künstlich bei maximal 178,50 Meter Normalhöhennull (NHN). Eine Flutung hätte wegen noch ungesicherter ehemaliger Tiefbaubereiche unvorhersehbare Auswirkungen auf das umgebende Gelände wie die nahe Siedlung Zechau gehabt. Somit erreichte der Tagebausee nie seine volle Ausdehnung.

Der Bienen-Ragwurz ist eine von dreizehn Orchideenarten in Zechau und trägt seinen Namen zu Recht. Quelle: web

Orchideensamen aus dem Tertiär

In Folge entwickelte sich innerhalb von Jahrzehnten im Uferbereich und an den Hängen eine seltene und schützenswerte Flora und Fauna. Der Kohleabbau hatte tertiäre Erdschichten freigelegt, und die darin enthaltenen Samen fanden auf dem mageren, kalkhaltigen Boden gute Wachstumsbedingungen. Auf diese Weise siedelten sich im Laufe der Zeit dreizehn Orchideenarten im ehemaligen Tagebau an. Europaweit stehen alle wild wachsenden Orchideen unter Schutz.

In Zechau kommen unter anderem Sumpf-Stendelwurz, Bienen-Ragwurz, Gefleckte Kuckucksblume und Gelber Frauenschuh vor. Dessen einziger Standort ist bedauerlicherweise immer wieder von Wildschweinen bedroht. „Beim Frauenschuh sind sich die Experten auch nicht sicher, ob er eingeschleppt wurde“, meint Uta Hoppe von der Unteren Naturschutzbehörde. Der Samen aller anderen Orchideenarten stammt verlässlich aus dem Tagebaugelände selbst.

Der Gelbe Frauenschuh ist im Naturschutzgebiet Zechau durch Wildschweine gefährdet. Quelle: web

Besondere Moore und Quellen

Durch Erosion und Rutschungen entstanden zudem an den Böschungen des Restloches treppenartige Sedimentebenen, auf denen Kalktuffquellen durch Austritt kalkhaltigen Wassers kaskadenartige Flachmoore bildeten. Diese Hang-Quellmoore begünstigten die Ansiedlung seltener Moose, Schachtelhalme, Schmetterlinge und Molche.

Die Gefleckte Kuckucksblume findet sich ebenfalls am Tagebaurestloch. Quelle: web

Grätsche zwischen Sanierung und Naturschutz

1990 wurden über 160 Hektar des Restlochgeländes mit angrenzenden Böschungen zum Naturschutzgebiet „Tagebau Zechau“ erklärt. Seitdem hat die Entwicklung von Natur und Landschaft absoluten Vorrang. Seit 25 Jahren vollführt die LMBV den Spagat zwischen Sanierung des Geländes und Einhaltung hoher Naturschutzauflagen. „Für jede noch so kleine Maßnahme müssen wir erst Genehmigungen einholen“, erklärt Susanne Fechner. „Wir sind da in sehr engem Kontakt mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Flächeneigentümer ThüringenForst.“ Aufwändige Baumaßnahmen dürfen beispielsweise nur außerhalb der Brutsaison durchgeführt werden, um Kranich, Neuntöter, Nachtigall und Rohrdommel nicht zu stören.

Der Tagebausee ist seit Jahren das Revier eines Kranichpaares. Die stolzen Vögel brüten regelmäßig im geschützten Gebiet. Quelle: web

Biotopschutz durch Wasserregulierung

Das regelmäßige Abpumpen des zulaufenden Grund- und Oberflächenwassers im Restloch III ist nicht nur für die Sanierung des Tagebaugeländes notwendig. Seit Jahrzehnten ist es Auflage des Naturschutzes. Um eine Überflutung schützenswerter Biotope zu verhindern, wird der Wasserstand dreimal wöchentlich kontrolliert. Je nach Witterungsverhältnissen muss der Pegel rund dreimal im Jahr korrigiert werden. Während dieser Zeit erfolgen die Kontrollgänge täglich. Nur anderthalb Zentimeter darf der Wasserspiegel pro Tag abgesenkt werden.

Uta Hoppe von der Unteren Naturschutzbehörde überwacht regelmäßig die Einhaltung der Naturschutzauflagen. Quelle: Dana Weber

Sorge um Teichmuscheln

Im trockenliegenden Uferbereich gefundene Teichmuscheln ließen einen besorgten Bürger Kontakt zur Unteren Naturschutzbehörde aufnehmen. Die Große Teichmuschel lebt am Grund des Sees und steht wie alle Süßwassermuscheln in Deutschland unter Naturschutz. Die Bedenken, der Muschelbestand würde durch die Wasserregulierung erheblichen Schaden erleiden, konnten laut LMBV und Naturschutzbehörde bei einem Vor-Ort-Gespräch ausgeräumt werden. „Was will man hier schützen – das muss alles miteinander abgewogen werden“, meint Uta Hoppe vom Fachdienst Natur- und Umweltschutz und ergänzt: „Wir werden das weiter beobachten.“ Sie sieht keine Gefahr für die Teichmuscheln, denn erfahrungsgemäß ist der Bestand in einem See um ein Vielfaches größer als die gesichteten Exemplare in Ufernähe.

Die Große Teichmuschel ist geschützt. Sie filtert das Wasser und sorgt für ein gutes Klima im See. Quelle: web

Die bergbau- und wasserrechtliche Sanierung des Restloches Zechau ist sehr komplex und noch lange nicht abgeschlossen. Eine permanente Sabotage der Pumpstation ist nicht nur rechtswidrig, sie nimmt auch billigend in Kauf, dass wertvolle Naturschutzbiotope nicht vor Überschwemmung geschützt werden können. Ein solches Handeln hat nichts mit Umweltschutz zu tun.

