Sachsen macht dicht, Thüringen noch nicht: Einkäuferansturm in Altenburg?

In Sachsen herrscht bereits seit Montag harter Lockdown – zwei Tage früher als in Thüringen. Die Verlockung im Nachbarland ist also groß, die zwei verbliebenen Einkaufstage des Jahres im Altenburger Land für letzte Besorgungen zu nutzen. Tatsächlich waren am Montag neben Altenburgern auch einige Autos mit L-Kennzeichen im Gewerbegebiet Windischleuba unterwegs, deren Fahrer sich auf den letzten Drücker für Heimwerker-Projekte ausstatteten oder noch einen Weihnachtsbaum sicherten.

Für die Sachsen ist das allerdings heikel – zumindest wenn sie keinen guten Grund für den Grenzübertritt haben. Zwar gebe es kein Verbot, über die Landesgrenze zu fahren, sondern nur eine Empfehlung, das zu unterlassen, sagt Mandy Heilmann von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig. Es gelte aber, dass Einkäufe nur im Sinne der Grundversorgung erlaubt seien. Lebensmittel gehörten dazu, ein Regal oder ein paar Eimer Wandfarbe allerdings nicht.

Polizei zieht Einkäufer zur Verantwortung

Stellten die Beamten bei ihren punktuellen Kontrollen fest, dass solche nicht statthaften Einkäufe getätigt wurden, zögen sie die Betreffenden zur Verantwortung. „Ab Montagnachmittag erhält das Revier Borna Unterstützung durch eine Gruppe der Bereitschaftspolizei“, sagt Heilmann. Zumindest an der B 93 bei Serbitz gab es am Montagvormittag noch keine Kontrollen, sächsische Besucher durften unbehelligt passieren.

Weihnachtsgeschäft vorgezogen

„Leute aus Sachsen, die hier schon vorher eingekauft haben, werden das wohl auch weiterhin tun“, erklärt Kay Schröter, Geschäftsführer von Möbel Schröter. „Ich habe ja selbst einige Mitarbeiter aus Sachsen, die jeden Tag hierher kommen und dann natürlich auch hier einkaufen gehen.“ Einen großen Ansturm, wie etwa im April auf Thüringer Baumärkte, gab es bislang nicht. „Die meisten Leute sind vernünftig, und viele haben ihre Weihnachtsgeschenke diesmal schon früher besorgt.“

Eine ganz ähnliche Beobachtung machte Claus Jäger Jr.: „Normalerweise beginnt unser Weihnachtsgeschäft erst mit dem Black Friday, diesmal ging es schon Anfang November los“, schildert der Geschäftsführer von Expert Jäger in Altenburg. „Seit der Lockdown in Sachsen angekündigt wurde, hat unsere Kundenzahl noch einmal deutlich zugenommen.“ Die Zeit um Weihnachten und Neujahr mache für den Elektronikmarkt rund ein Drittel des Jahresumsatzes aus, daher sei die Schließung aus wirtschaftlicher Sicht ein starker Einschnitt.

Diesmal noch besser vorbereitet

Die Zeit der Schließung will Jäger wie schon im Frühjahr mit Lieferungen und Abholung überbrücken. Nach der ersten Auszeit im wüssten die Beschäftigten diesmal zumindest schon einmal, worauf sie sich einstellen können. „Letztes Mal haben wir überlegt, ob und wie wir heil aus der Sache rauskommen, diesmal überlegen wir, wie wir das möglichst komfortabel lösen können“, sagt Jäger. „Das ist schon ein gewaltiger Unterschied.“

