Altenburg

Sie war im Handumdrehen ausgebucht, die erste Familienwerkstatt im Studio Leonardo. Kein Wunder: Das Angebot, bei der Eröffnung der nigelnagelneuen Holzwerkstatt des Altenburger Lindenau-Museums dabei zu sein, war einfach zu verlockend.

„Ich hatte davon in der Zeitung gelesen und mich gleich mit meinen Kindern angemeldet“, erzählte Besucherin Heike Hein. „Es hat sich gelohnt. Ich finde, das Studio ist wirklich toll geworden“, sagte die Ziegelheimerin. Auch ihre Sprösslinge Paco und Merle waren sichtlich begeistert. Mit Hingabe widmeten sich der Neunjährige und seine fünfjährige Schwester dem Sägen und Feilen, Schleifen und Kleben.

Passendes Werkzeug für Kinderhände gehört zur Ausstattung der neuen Holzwerkstatt. Genutzt wird es mit fachkundiger Anleitung Quelle: Mario Jahn

Drei Stunden war dazu am Sonntagnachmittag erstmals Gelegenheit. Fünf Familien fanden dort gleichzeitig Platz zum Werkeln unter Anleitung. An den neuen Werkbänken entstand zunächst ein hölzernes Gerüst. Aufgefüllt mit Zeitungspapier und beklebt mit in Gips getauchten Leinengittern wurde daraus ein Rodelberg. Wenn draußen schon kein Schnee liegt, dann wenigstens hier.

70 000 Euro Investition

Rund 70 000 Euro hat das Museum in die neue Werkstatt gesteckt und damit das Angebot des Studios Bildende Kunst um eine völlig neue Facette erweitert, der Arbeit mit Holz. „Wir können töpfern, drucken, malen und zeichnen, aber unser Traum war schon lange, etwas mit Holz machen zu können“, erinnert sich Studioleiterin Angelika Forster. Die aus Grünberg stammende Holzbildhauerin Susann Schade entwickelte daraufhin schon vor geraumer Zeit das Projekt für eine Holzwerkstatt. Doch es verschwand wieder in der Schublade. Kein Geld, vor allem aber kein Platz im Haus an der Gabelentzstraße.

Unter Anleitung von Thomas Suchomel probierten sich Julia Ehrhardt und ihr Sohn Theo (7) an der Gestaltung eines Rodelberges. Quelle: Mario Jahn

Platz findet sich nun im Altenburger City Center – dem Interim des Lindenau-Museums während der langwierigen Sanierung. Und vor gut einem Jahr, passend zum Umzug von Museum und Kunstschule ins ACC, kam auch noch der nötige Geldsegen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages beschloss Ende 2020 die Förderung von drei kulturellen Leuchttürmen in Thüringen, darunter des Lindenau-Museums. Selbiges kommt bis 2027 in den Genuss einer jährlichen Projektförderung von bis zu zwei Millionen Euro – für Digitalisierung, Forschung, Marketing und kulturelle Vermittlung.

Die erste, für die Öffentlichkeit sichtbare Investition ist die Holzwerkstatt. Auf knapp 300 Quadratmetern, vormals von einer Radiologie-Praxis genutzt, können ab sofort kleine und große Hobby-Handwerker ihr Können testen. Angeschafft wurden dafür Werkbänke, Werkzeug aller Art und für die Erwachsenen zudem Tisch- und Ständerbohrmaschine, Band- und Tellerschleifer. Der Vermieter investierte in die Renovierung der Räume und die Einrichtung von Absauganlagen.

Austausch am großen Tisch: Die neue Holzwerkstatt bietet viel Platz zum Arbeiten mit dem natürlichen Werkstoff. Quelle: Mario Jahn

Mit ihrer hochwertigen Ausstattung kann die neue Holzwerkstatt auf vielfältige Weise genutzt werden. Neben einer Vielzahl an Kursen und Workshops, einer geplanten Sommerakademie mit Studierenden bietet sich so zudem die Möglichkeit, Projekttage umliegender Schulen zu realisieren. Darauf baut beispielsweise auch die Altenburger Grundschule Martin Luther, deren Direktor den ohnehin schon laufenden Kooperationsvertrag entsprechend erweitern möchte.

Kein Wunder, dass beim Pressetermin am Freitag vor der Eröffnung Schüler der Luther-Schule die ersten waren, die von der neuen Werkstatt Besitz ergreifen konnten (die OVZ berichtete). Mit dabei Lehrerin Dagmar Schach, die sich vom Angebot begeistert zeigte. „So etwas können wir im Werkunterricht allein von der Ausstattung her natürlich nicht bieten“, sagte sie. Insgesamt werkeln und basteln Kinder heutzutage einfach zu wenig, findet sie. „Das aber ist wichtig, will man Berufe im Handwerk wieder attraktiv machen. Denn dort wird Nachwuchs gesucht und gebraucht“, so Dagmar Schach. Doch in den vierten Klassen gebe es aktuell gerade wieder nur ein Thema – den Gang aufs Gymnasium.

Angebot soll erweitert werden

Das Angebot für Schulen soll mittelfristig auf jeden Fall erweitert werden, versichert das Museum. Ebenso ist angedacht, sich in einer sogenannten Chill-Ecke als Treff jungen Menschen zu öffnen, die sonst eher wenig mit dem Lindenau-Museum am Hut haben. „Deshalb sind wir noch auf der Suche nach einem Sozialarbeiter, ebenso wie nach weiteren Honorarkräften für die Werkstatt“, erläutert Angelika Forster.

Denn Susann Schade und ihr Künstler-Kollege Thomas Suchomel können als fachkundige Dozenten das Pensum unmöglich allein schaffen. Zumal in einer Holzwerkstatt Kinder deutlich mehr Betreuung und Anleitung benötigen als etwa in einem Mal- und Zeichenkurs. Die ersten Wochen und Monate nach der Eröffnung braucht die Kunstschule deshalb als Testphase, um Abläufe zu erproben und Unterstützer zu gewinnen.

Der Holzwerkstatt, getauft als Studio Leonardo, sollen in absehbarer Zeit noch das Studio Digital und das Studio Bambini, eine Werkstatt für die Jüngsten, folgen.

Weitere Termine und Anmeldung online unter www.lindenau-museum.de

Von Ellen Paul und Mario Jahn