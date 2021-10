Safran-Parfüm aus Altenburg? Warum nicht?

Altenburg

Es begann als unauffälliges Anbauen und Verwendung zu Gewürzzwecken und etabliert sich nach und nach immer mehr zu einem echten Aushängeschild im Altenburger Land: der Altenburger Safran. Erst kürzlich überraschte die Firma W³-Wandel-Werte-Wege UG mit der Idee, eine Limonade mit Safrangeschmack zu kreieren. Nun der nächste Einfall: ein Parfüm mit dem Duft von Safrannoten. Das mag unterschiedlich ankommen, schließlich mag nicht jeder die eher außergewöhnliche Pflanze. Jedoch geht es genau darum: Ideen zu schaffen und in die Tat umzusetzen, Vorstellungen zu verwirklichen und immer neue Dinge auszuprobieren.

Die Forschungsphase ist abgeschlossen, nun geht es in die Produktion und Vermarktung. Und vielleicht strömt uns demnächst immer öfter einmal eine kleine Brise Safran in die Nase? Mit Gerüchen ist es schließlich wie mit den Geschmäckern. Sie sind verschieden und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber auch Geschmäcker können sich im Laufe des Lebens ändern. Und das Wichtigste ist das Ausprobieren. Denn woher soll man wissen, dass man etwas nicht mag, wenn man es womöglich noch gar nicht kennt? Vielleicht verpasst man sogar großartige Dinge, nur weil man nicht offen für Neues ist? Wir werden es vorher nie wissen, wir können es immer nur ausprobieren und uns erst dann sicher sein.

Von Mary Anne Härtling