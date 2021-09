Sagen Sie uns, was Sie lesen wollen: Der OVZ-Stammtisch kommt nach Schmölln

Schmölln

Nach dem Auftakt in Altenburg ist am kommenden Donnerstag die Knopfstadt an der Reihe: Der OVZ-Stammtisch kommt nach Schmölln. Und mit ihm Reporterinnen und Reporter der Osterländer Volkszeitung, die mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ins Gespräch kommen möchten. Für Snacks und Getränke ist gesorgt – die Themen dieses Abends bestimmen Sie.

Anregungen, Kritik, Hinweise

Lassen Sie uns ins Gespräch kommen: Worüber freuen oder ärgern Sie sich in Ihrer Stadt, Ihrer Gemeinde? Was bewegt Sie, worüber sollte Ihre Tageszeitung unbedingt mal berichten? Und was möchten Sie dem Redaktionsteam, das für Sie aus dem gesamten Altenburger Land berichtet, an Anregungen und Kritik mit auf den Weg geben?

Außerdem wird am 26. September ein neuer Bundestag gewählt. Wie sehen Sie die Wahl? Was erwarten Sie von der Politik? Welche Themen sind Ihnen wichtig? Was wollen Sie auch selbst in die Gestaltung Ihrer Heimat einbringen? Wie sehen Sie die politische und demokratische Entwicklung?

Um 19 Uhr geht’s los

Sagen Sie es uns – beim OVZ-Stammtisch in Schmölln. Wir erwarten Sie am 9. September im Hotel Reussischer Hof in der Gößnitzer Straße 14. Stammtischzeit ist von 19 bis 21 Uhr, der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.

Die Lokalreporter und -reporterinnen, zuständig für die Region von Lucka bis Gößnitz und von Treben bis Posterstein, werden mit Ihnen in lockerer Runde am Tisch sitzen. Wir freuen uns auf anregende Gespräche.

Es gelten die üblichen Hygieneregeln.

Von Kay Würker