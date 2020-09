Altenburg

Die Südbad-Betreiber ziehen den Stöpsel: Am 6. September ist zum letzten Mal Gelegenheit, ins inzwischen recht erfrischende Nass zu steigen. Danach wird das Altenburger Freibad geschlossen.

Gästerekorde sind in diesem Jahr natürlich nicht zu erwarten. „Nach dieser durchwachsenen Badesaison begrüßten wir am 31. August den 22 360. Gast“, berichtet die Geschäftsführerin des Badbetreibers Ewa, Andrea Schappmann. „Im Juni zählten wir insgesamt 3500 Badegäste, wobei wir erst am 6. Juni öffnen konnten. Im Juli waren es 8116 Besucher, im August 10 744.“

Saison mit mäßigen Zahlen

Zum Vergleich: Im Sommer 2019 planschten bis Ende August rund 33 300 Gäste im Südbad, in der ziemlich heißen Saison 2018 kamen mehr als 40 000. Es sei – wie für alle anderen Freibäder – in diesem Jahr eine herausfordernde Saison gewesen, bilanziert Schappmann. „Ein ungewisser und dann späterer Saisonstart, dünnes Sommerwetter, ein anderes, da vorsichtiges Besucherverhalten sowie vorgegebene Besucherobergrenzen bescherten uns niedrigere Zahlen als in den Vorjahren.“ Immerhin: Das Freizeitvergnügen war zumindest möglich, fiel nicht komplett Corona zum Opfer. Dadurch konnten auch über 100 Grundschülerinnen und -schüler ihren Schulschwimmunterricht fortsetzen. Ziel war es, dass so viele Schüler wie möglich ihr Schwimmabzeichen ablegen.

Wer auf den letzten Drücker noch mal unter freiem Himmel planschen möchte: Geöffnet ist noch bis Sonntag täglich von 8 bis 20 Uhr. Aktuelle Wassertemperatur: 19 Grad. Am 15. September öffnet um 6 Uhr das Hallenbad seine Pforten.

Von Kay Würker