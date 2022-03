Vollmershain

Eine rund 350-köpfige Gemeinde im Altenburger Land hat sich in den vergangenen Jahren über die Region hinaus einen Namen gemacht: Vollmershain. Denn das Freibad lockt mittlerweile bekannte Künstler und DJs zu den sogenannten „Nass mit Bass“-Partys.

„Bei anderen stiegen die Preise, bei uns steigen die Partys“

Das Freibad hat in der Region bereits eine lange Historie von über 40 Jahren. 2018 musste es aufgrund von finanziellen Problemen und einem fehlenden Bademeister schließen. Anschließend pachtete der Sport- und Badverein Sprottenaue die Einrichtung und begann mit der Sanierung. Mittlerweile wurde der Beckenboden saniert, der Vereinsraum ausgebaut, die Sanitäranlagen sind modernisiert und eine Behindertentoilette integriert. An den Preisen ändert das aber nichts. „Bei anderen stiegen die Preise, bei uns steigen die Partys“, scherzt Sascha Tittel, zweiter Vereinsvorsitzender.

Denn seit 2020 ist das Bad auch ein Ort für Konzerte und Veranstaltungen. Seit vergangenem Jahr finden die Partys unter dem Motto „Nass mit Bass“ statt. Im Juli war sogar das DJ-Duo „Gestört aber Geil“ an den Plattenspielern. Damals hatte Sascha Tittel sich noch bei deren Management mit einem Video beworben.

Tickets sind schnell ausverkauft

Die Party war dann wirklich unvergesslich – sogar für „Gestört aber Geil“. Denn die Beiden haben prompt entschieden, in diesem Jahr wiederzukommen. „Sie haben gesagt, das war für sie die beste Veranstaltung letztes Jahr“, sagt Tittel. „Weil die Gäste eben nicht in eingegrenzten Karrees waren.“ Um in diesem Jahr nach Vollmershain zu kommen, habe das DJ-Duo aus Sachsen-Anhalt sogar eigene Termine verschoben.

Das Datum, auf das nun alle hinfiebern, ist der Saisonstart am 14. Mai. Wer dabei sein möchte, muss allerdings schnell sein. „Nach einer guten Stunde waren alle Tickets weg“, sagt Tittel über das letzte Jahr. In diesem Jahr ist der Vorverkauf am 2. April von 14 bis 17 Uhr im Freibad. Tittel rechnet mit einem ähnlichen Ansturm. Denn die Veranstaltung hatte auf Facebook bereits eine Reichweite von 40 000 Aufrufen. Zur Party selbst können etwa 2500 Menschen kommen.

Über das Hygiene- und Sicherheitskonzept kann Tittel aktuell noch nichts sagen. Sicher ist nur, dass wie üblich kein Glas erlaubt ist. Vermutlich werde es etwas lockerer als im vergangenen Jahr sein, da nun viele Corona-Regeln weggefallen sind.

Weitere Live-Acts geplant

Für die restliche Saison sind bereits weitere Veranstaltungen in der Planung. Zu viel verraten möchte Tittel aber nicht. „Ja, es wird weitere Live-Acts geben“, bestätigt er. Auch auf einem ähnlichen Bekanntheitsgrad wie „Gestört aber Geil“. Am 13. August soll außerdem ein Open-Air-Konzert des Schalmeienvereins stattfinden. Die ausgefallenen Konzerte sollen damit nachgeholt werden. Auch das beliebte Flutlichtbaden steht auf dem Programm. Genaue Termine gibt es noch nicht. „Die werden kurzfristig, je nach Wetter, bekannt gegeben.“

Die offizielle Freibadsaison soll dann am 22. oder 23. Mai losgehen. Tittel hofft in diesem Jahr auf mehr Besucher. Denn aufgrund des schlechten Wetters waren die Besucherzahlen 2021 um ein Drittel gesunken. „Ohne Sponsoren, Fördermittel und die Veranstaltungen wäre das Freibad gar nicht finanzierbar“, erzählt er. Besonders wichtig sei dabei auch die Dorfgemeinschaft, die den Verein jederzeit unterstützen und mit anpacken würde.

Von Yvonne Schmidt