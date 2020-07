Salzsilos am Großen Teich kommen – Altenburg verkauft Grundstück an Aldus

Altenburg

In einer geheimen Abstimmung und hinter verschlossenen Türen hat der Altenburger Stadtrat mehrheitlich grünes Licht für den Verkauf eines Grundstückes an der Einfahrt zum Großen Festplatz gegeben. 14 Stadträte stimmten dagegen. Die Altenburger Dienstleistungs- und Service GmbH (Aldus) plant die Errichtung von zwei großen Salzsilos für den Winterdienst.

Der Bau ist umstritten. Kritiker führen an, dass solche Silos sowohl am Eingang zur Stadt als auch am Eingang zum Festplatzgelände nichts zu suchen haben. Außerdem würde mit dem Aufstellen die Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes konterkariert, das eine Aufwertung des Großen Teiches und seines Umfeldes vorsieht.

Anzeige

Kritiker weisen auf Standort-Abwertung hin

Diese und ähnliche Argumente wurden auch im nicht öffentlichen Teil der jüngsten Stadtratssitzung vorgebracht. So hieß es aus den Reihen der Linksfraktion, dass dieser Standort, der mit dem Festplatz und Großen Teich doch aufgewertet werden soll, nun auf Dauer negativ beeinflusst wird.

Weitere LVZ+ Artikel

Ähnlich äußerte sich das Stadtforum. Man opfere leichtfertig den Ortseingangsbereich, hieß es von dort. Außerdem wurden Zweifel an der Genehmigungsfähigkeit vorgebracht und ein Verkauf bereits in die Wege geleitet, obwohl es noch gar kein Baurecht gebe, hieß es.

Aldus-Chef kennt viele Stadträte persönlich

Nach der Sitzung sagte Stadtforum-Fraktionschef Johannes Schäfer der OVZ, dass es nicht nachvollziehbar sein, dass der Festplatz-Eingang der einzige Standort in Altenburg sei, der sich für die Salzsilos eigne. Es gebe genügend andere Plätze, die sich ebenso in Frage kämen.

Im Vorfeld der Entscheidung war bekannt geworden, dass Aldus-Chef Mike Lenk geäußert habe, viele Stadträte persönlich zu kennen und dass er sich wundern würde, dass der Verkauf umstritten sei und daher überhaupt diskutiert werde. Aus diesem Grund wurde eine geheime Abstimmung beantragt, um ein unbefangenes Votum zu gewährleisten und die Anonymität derjenigen sicherzustellen, die mit Nein stimmen.

Befürworter der Silos wiesen auf die Notwendigkeit hin, die Unternehmen der Stadt bei ihren Vorhaben zu unterstützen, ihnen zu vertrauen und sie nicht zu behindern. Durch die Investition würde das verwahrloste Areal aufgewertet. Anders, als bei der Photovoltaik-Anlage auf der anderen Seite der Zwickauer Straße, wo auch eine Begrünung zugesagt wurde, die aber bislang nicht realisiert wurde.

Aldus-Chef dementiert Beeinflussung von Räten

Aldus-Chef Mike Lenk wollte sich gegenüber der OVZ nicht zu seinen Plänen äußern. Er dementierte jedoch, Einfluss auf Stadträte genommen zu haben. Sicher habe es Gespräche gegeben, weil Stadträte auf ihn zugekommen seien.

Den Informationen der OVZ zufolge sind die Silos nicht zehn Meter, wie zunächst berichtet, sondern nur etwa neun Meter hoch, stehen auf den betreffende Grundstück allerdings etwa zwei Meter versenkt. Sie sollen farblich gestaltet und das Grundstück begrünt werden. Außerdem sind Garagen und Nebengelasse geplant.

Für die Errichtung muss nach der notariellen Abwicklung des Grundstücksverkaufs nun zunächst Baurecht hergestellt werden. Mit der Inbetriebnahme der Silos ist im kommenden Winter wohl noch nicht zu rechnen.

Von Jens Rosenkranz