Meuselwitz

Keinen Fußball gab es am Sonntag in der Bluechip-Arena Meuselwitz, trotzdem fanden sich auf dem Parkplatz Autos mit Kennzeichen aus Leipzig, Gera, dem Saale-Holzland-Kreis, Erfurt und anderen Gegenden. Es war Tausch- und Sammlerbörse in Meuselwitz. Die mittlerweile 49. Andreas Adler hat außer den ersten drei Treffen alle betreut und mitorganisiert. Er gehört zu den insgesamt 12 Mitgliedern der Meuselwitzer Sammlerfreunde, die im Bund Heimat, Umwelt, Naturschutz organisiert sind.

Für die Sammlerbörse können die Sammler den Saal der Bluechip-Arena nur in den Sommerferien mieten, weil er dann nicht für den Fußball benötigt wird.

Aussteller beklagen Nachwuchssorgen

Früher fanden die Veranstaltungen zweimal jährlich statt. Doch leider haben die Liebhaber von Postkarten, Münzen, Briefmarken und weiteren Objekten Nachwuchssorgen. „Es wird kaum noch gesammelt“, beklagt ein Aussteller vom Numismatischen Verein Hoyerswerda e.V. Er und seine Mitstreiter halten der Sammlerbörse schon viele Jahre die Treue und freuen sich immer wieder auf das Fachsimpeln mit Gleichgesinnten. Allerdings bedrückt ihn auch: „Keiner in der Familie hat Interesse an meinen Sammlungen, es gibt niemanden, dem ich sie einmal vermachen kann, der sie zu schätzen weiß und sie weiterführt.“

Die Hoyerswerdaer absolvieren die An- und Abreise zum jährlichen Treffen an einem Tag, genau wie ein Stuttgarter Händler, der schon 6.30 Uhr vor der Tür stand, als Andreas Adler aufschloß, und am Nachmittag – nach Ende der Veranstaltung – wieder zurück nach Hause fährt.

Erstaunliche Dinge treten zutage

Die Treffen der Meuselwitzer Sammler finden einmal monatlich im Heimatmuseum statt, dann tauschen sich die Interessierten über Neuerwerbungen aus. Dabei kommen manchmal erstaunliche Dinge zutage, wie ein Sammelfreund zu erzählen weiß: „Jahrelang habe ich eine bestimmte Wilhelm-Pieck-Briefmarke aus den 50er-Jahren gesucht. Ohne Erfolg, weder zu DDR-Zeiten, noch nach der Wende. Nun sind plötzlich ganz Bögen dieser einstmals seltenen Marke aufgetaucht. Wo mögen diese solange gewesen sein?“ Dabei wird über halblegale Geschäfte der ehemaligen Kommerziellen Koordinierung um DDR-Chefdevisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkowski spekuliert. Ein Fachbesucher ist sich sicher: „Das Geld liegt auf der Straße.“ – „Oder auf Dachböden“, ergänzt eine der wenigen Frauen.

Notmünzen aus Böttgersteinzeug

Karsten Erler, ein ehemaliger Meuselwitzer Geschichtslehrer, weiß viel über sein Sammlergebiet zu berichten: „Vor allem bin ich meiner Familie dankbar, dass sie nie etwas weggeworfen haben.“ Er hat beispielsweise Notmünzen vorzuweisen, die aus Böttgersteinzeug geprägt worden sind, als all das Metall des Kleingeldes in Kriegszeiten für die Rüstung gebraucht wurde. Diese Münzen erscheinen fast neu. Sie können also kaum mit anderen in einer Geldbörse gelegen haben.

Münzen, Geldscheine, Briefmarken, Ansichtskarten, heimatgeschichtliche Exponate und andere Sammelobjekte konnten am Sonntag ge- und verkauft werden. Mitgebrachte Sammelobjekte wurden zudem begutachtet und nach Möglichkeit auch bewertet.Und im kommenden Jahr will man sich zur gleichen Zeit am gleichen Ort wiedertreffen – zur dann 50. Jubiläums-Sammlerbörse.

Von Christiane Leißner