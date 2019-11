Rositz

Sozusagen in den letzten Zügen liegt der grundhafte Ausbau der Straße Am Turnplatz im Rositzer Ortsteil Fichtenhainichen. Nachdem auf dem benachbarten Sportplatz, auf dem vor allem der Nachwuchs des SV Rositz trainiert, bereits im vergangenen Jahr ein neues Ballfangnetz und eine neue Treppe gebaut wurden, stand 2019 die eigentliche Straße im Fokus. Bei dieser Gelegenheit wurde durch den Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land alle notwendigen Leitungen neu verlegt und der Straßenbau etwa zur Hälfte abgeschlossen worden. In dieser Woche ist die finale Schwarzdecke geplant.

Spiel- und Sitzmöglichkeiten

Auch im Umfeld wurde im Zuge des Bauprojektes einiges getan. So werden die angrenzenden Bereiche des Sportplatzes für die Nachwuchskicker durch diverse Gerätschaften aufgewertet. Ein modernes Sport- und Spielgerät wird dort ebenso aufgestellt wie diverse Sitzgelegenheiten. Auch eine Hangrutsche für die kleineren Nutzer soll eingebaut werden.

Von Jörg Wolf