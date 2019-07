Ausholen, zurücksetzen, hupen, blockierte Durchfahrten: Regelmäßig geht nichts mehr an der Ecke von Nord- und Weinbergstraße in Meuselwitz. Zahlreiche Lkw passieren das Nadelöhr pro Woche, immer wieder bleiben sie stecken oder schrammen an Häusern entlang. Die Anwohner sind frustriert, die Stadt will nun handeln.