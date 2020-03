Mit reichlich Schwung ist die Städtische Wohnungsgesellschaft Meuselwitz ins Jahr 2020 gestartet. Neben einigen laufenden Projekten werfen bereits kommende Maßnahmen in der Schnauderstadt erste Schatten voraus. Und auch in Sachen altes Kino scheint endlich Bewegung in die verfahrene Situation zu kommen.