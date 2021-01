Der Altenburger Bauausschuss hat den Weg für die umstrittene Sanierung der Moritzstraße freigemacht. Mit neun Ja- zu drei Nein-Stimmen entschied man sich bei einer Enthaltung nun dafür, das Vorhaben dieses Jahr in die Tat umzusetzen. Das letzte Wort über das entscheidende Detail hat aber jemand anderes.

Umstrittene Sanierungsmaßnahme: Die Moritzstraße in Altenburgs Innenstadt wird nach einigem Hin und Her in diesem Jahr saniert. Quelle: Mario Jahn