Sanierung der Meuselwitzer Tartanbahn wird noch einmal deutlich teurer

Meuselwitz

Für die lang erwartete Sanierung der maroden Tartanbahn im Stadion am Penkwitzer Weg muss die Stadt Meuselwitz noch einmal deutlich tiefer in die Tasche greifen, als bislang gedacht. Wie Kämmerin Heike Schädlich im jüngsten Stadtrat erläuterte, seien inzwischen schwere Schäden an den die Bahn umlaufenden Rinnen und Schlitzrinnen festgestellt worden, die vor allem dem harten Frost des vergangenen Winters zugeschrieben werden. Noch seien die Rinnenkörper in ihrer Funktion zwar erhalten, allerdings auch großteils gerissen. Es bestehe die Gefahr, so Schädlich, dass beim Befahren mit schweren Baugeräten im Zuge der Sanierung noch schwerere Schäden entstehen, die Rinnen in der Folge nicht mehr die Entwässerung sicherstellen können.

Rinnen sollen vollumfänglich erneuert werden

Konkret ist geplant, alle offenen Rinnenkörper der Bahn zu ersetzen, „um Folgeschäden auszuschließen“, wie Schädlich sagt. Zusätzlich sollen auch die Rinnenabdeckungen vollständig erneuert werden, sowie die Schlitzrinnen zu ersetzen. Bei diesen hatte eine Spülung samt Kamerabefahrung am 29. Juni gezeigt, dass große Teile ebenfalls defekt seien. Insgesamt, so Schädlich, seien die umfassenden Sanierungsarbeiten die wirtschaftlichste und auch nachhaltigste Lösung, um zu vermeiden, dass man mittelfristig erneut in die Tartanbahn investieren müsse.

Mehrkosten von fast 100 000 Euro

Ganz billig kommen die zusätzlichen Arbeiten die Stadt indes nicht: Noch einmal rund 93 000 Euro sind dafür nötig. Damit erhöhen sich die Gesamtkosten des Vorhabens auf nunmehr knapp 385 000 Euro, die Stadt selbst steuert mit inzwischen rund 299 000 Euro den Löwenanteil bei. Die Förderung von 86 000 Euro erhöht sich hingegen trotz der weiteren nötigen Arbeiten vorerst nicht. Der Grund: Als die Schäden festgestellt wurden, war die Beantragung der Fördermittel bereits abgeschlossen. Allerdings, teilt Schädlich mit, habe man bereits einen entsprechenden Antrag auf Anpassung der Fördersumme gestellt. Der Stadtrat jedenfalls stellte sich der erneuten Kostensteigerung nicht in den Weg: Bei 18 Ja- und einer Nein-Stimme wurde die zusätzliche Ausgabe mit breiter Mehrheit beschlossen.

Lange Sperrung hatte zahlreiche Auswirkungen

Mit der angedachten Sanierung erhält die über die Jahre reichlich in Mitleidenschaft gezogene Anlage eine vor allem von Sportlern seit langem herbeigesehnte Frischzellenkur. Die Risse und Wellen im Belag der 2004 eröffneten, einzigen 400-Meter-Bahn im Kreis hatten diese über Monate nur noch eingeschränkt nutzbar gemacht. Die Auswirkungen waren nicht nur in Meuselwitz, sondern auch darüber hinaus spürbar. So musste etwa die eigentlich für 2019 fest eingeplante Ausrichtung der Ostthüringer Leichtathletikmeisterschaft wieder abgegeben werden. Hinzu kamen Einschränkungen beim Schulsport, dem Kinderferiensommer, sowie bei der Abnahme von Sportabzeichen.

Von Bastian Fischer