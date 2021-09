Altenburg

Das Altenburger Südbad bekommt ein neues Gesicht. Und das wird sich voraussichtlich schon nächstes Jahr grundlegend ändern. Gravierendster Einschnitt: Der Zehn-Meter-Turm wird abgerissen und durch ein neues, aber maximal halb so hohes Bauwerk ersetzt. Auch die südwestlich vom Eingang gelegenen Sanitärräume verschwinden und werden vollständig neu gebaut. Gleiches gilt für das Kleinkinderbecken.

Start des Zwei-Millionen-Projekts hängt an Fördermitteln

Stimmt der Stadtrat am heutigen Donnerstag zu und bewilligt damit den städtischen Zuschuss von 150 000 Euro zur Gesamtinvestition von etwas mehr als zwei Millionen Euro, will die Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa), der das Freibad seit 2016 gehört, möglichst nächstes Jahr mit den Bauarbeiten beginnen. Wie eine Ewa-Sprecherin am Mittwoch auf Nachfrage versicherte, muss aber niemand fürchten, dass das Freibad im Sommer 2022 geschlossen bleibt: „Gerne würde die Ewa in 2022 beginnen, jedoch ohne den Saisonbetrieb des Freibades zu stören.“ Wann es genau losgehe, hänge daran, wann die Fördermittel in Höhe von maximal einer Million Euro fließen. Beantragt werden sie nach dem Ratsbeschluss. Den Rest trägt die Ewa selbst.

Investitionsstau und veraltete Anlagen

Baufällig und gefährlich: Der Zehn-Meter-Sprungturm verschwindet. Quelle: Ronny Seifarth

Grund für alle Maßnahmen ist ein jahrelanger Investitionsstau, der zu veralteten und nicht mehr den heutigen Sicherheitsanforderungen entsprechenden Anlagen geführt hat. Besonders deutlich wird das beim Zehn-Meter-Turm, der ohnehin in der Region einer der letzten seiner Art ist und zudem als Wahrzeichen des 1933/34 gebauten Südbads gilt. Denn die Sprunggrube im Becken ist laut Beschlussvorlage zu nah an der Absprungstelle. Hier fehlt der „erforderliche Sicherheitsabstand, gefordert ist eine Wassertiefe von 4,50 bis 12,00 Meter ab Vorderkante Plattform, vorhanden sind nur ca. 8,00 Meter“.

Abgesehen davon ist die Leiter zum Besteigen des Turms mit über 4,50 Metern deutlich länger als die erlaubten drei Meter. Auch der Abstand zwischen den Kanten der Zehn- und der Fünf-Meter-Plattform ist mit 0,95 Metern zu gering (gefordert sind 1,25 Meter). Ähnliches gilt für die Achsen-Abstände zu den benachbarten Drei-Meter-Brettern (nur 2 statt 2,75 Meter).

Eigentümerin: „Nicht hinnehmbares Haftungsrisiko“

Vor dem Hintergrund einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2017 (Az.: III ZR 60/16), die die Haftung von Schwimmbadbetreibern für Badeunfälle erheblich verschärfte und mehrerer Vorkommnisse anno 2018 sieht die Ewa hierin „ein nicht hinnehmbares Haftungsrisiko. Eine uneingeschränkte öffentliche Nutzung ist ausgeschlossen und auch eine überwachte Sondernutzung mit Haftungsausschluss wird als unzulässig angesehen.“

Da auch der Beton des Turms verschlissen ist und die alternativen Änderungen am Boden des Schwimmbeckens und am Turm selbst zu teuer sind, hat man sich für die Variante Abriss und Neubau entschieden. Als bevorzugte neue Variante gilt ein Turm aus Edelstahl mit drei oder maximal fünf Metern Sprunghöhe. Welche Variante es wird, steht aber noch nicht vollends fest.

Neues Kleinkindbecken mit Wasserspielen geplant

Die Anlage des Südbads wird weitestgehend unverändert bleiben. Nur das Kleinkindbecken hinter dem Sprungturm und das benachbarte Sanitärgebäude werden erneuert. Quelle: Ronny Seifarth

Darüber hinaus wird das 10 mal 18 Meter große ovale Becken für Kleinkinder hinter dem Sprungturm abgerissen, weil es technisch nicht mehr auf Höhe der Zeit ist und nicht mehr den DIN-Normen entspricht. „Die hygienischen Bedingungen im ganztägig stehenden Wasser sind bedenklich“, heißt es dazu in der Vorlage. Zudem fehlen „jegliche Attraktionen und Spielangebote“ für die Minis. Das soll sich mit einem Neubau mit Wasserspielen an gleicher Stelle ändern.

Den aktuellen Plänen zufolge soll die Wasseraufbereitung für das neue Kleinkindbecken in einem neu zu bauenden Technikraum untergebracht werden. Dafür soll „das bestehende Sanitärgebäude (südwestlich des Umkleide- und Eingangsgebäudes) komplett abgebrochen werden und ein Ersatzneubau an gleicher Stelle mit geschlechtergetrennten Toilettenanlagen, einem Wickelraum, einer behindertengerechten WC-Anlage“ und jenem Raum für die Wasseraufbereitung errichtet werden.

Von Thomas Haegeler