Sanierung oder Neubau: Wie geht es am Meuselwitzer Gymnasium weiter?

Meuselwitz

Wie geht es weiter mit Haus 1 des Meuselwitzer Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasiums sowie dem inzwischen reichlich in die Jahre gekommenen angrenzenden Mehrzweckgebäude (MZG)? Diese Frage treibt seit geraumer Zeit nicht nur Schulleitung und Elternschaft um. Auch im Landratsamt hat man die Situation in der Schnauderstadt im Blick. Um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen, hatte der Bauausschuss des Kreises seine Mitglieder am Dienstag zu einem Vor-Ort-Termin eingeladen. Und auch ein vorsichtiger Ausblick auf das weitere Vorgehen stand am Ende zu Buche.

Blätternde Farbe, Risse in den Wänden

Dass dringender Handlungsbedarf besteht, wurde den Ausschussmitgliedern im Zuge des Rundgangs mehr als deutlich. Insbesondere am MZG hat der Zahn der Zeit massiv genagt. Abblätternde Farbe an Wänden und Fenstern, welliger Bodenbelag, große Risse im Mauerwerk und Innenwänden, beengte Verhältnisse für die Schulspeisung, die insbesondere während der Corona-Pandemie nur in Schichten möglich war – die Liste der Einschränkungen und nötigen Arbeiten sei lang, wie Schulleiterin Monika Fuchs den Ausschussmitgliedern erklärte.

Große Risse, wie dieser hier im Jahr 2018 aufgenommen, finden sich an mehreren Stellen im MZG. Quelle: privat

Schulleitung hofft auf schnellstmögliche Lösung

Daran ändere auch nichts, dass die sehr engagierte Elternschaft immer wieder Hand an das Gebäude legte und zu Arbeitseinsätzen zusammenkam. „Die Eltern haben etwa im vergangenen Herbst den Sanitärbereich im MZG auf Vordermann gebracht, haben auch in den Speiseräumen frische Farbe an die Wand gebracht“, konnte sie berichten. Um allerdings wirklich etwas zu bewegen, müsste deutlich größer gedacht werden. Entsprechend hoffnungsvoll blickte Fuchs auf den Besuch der Kreisverantwortlichen. „Es ist wichtig, dass jetzt schnellstmöglich etwas passiert und nicht erneut Jahre ins Land gehen“, betonte sie. Die aus ihrer Sicht beste Lösung sei dabei ein Abriss und anschließender Neubau des MZG.

Blick von außen in eines der Speisezimmer im MZG. Der LVZ wurden nachträgliche Aufnahmen in Innenräumen im Nachgang des Termins vom zuständigen Fachdienst untersagt. Quelle: Mario Jahn

Raumbedarfsanalyse ist abgeschlossen

Eine Hoffnung, die bei der anschließenden Sitzung vom zuständigen Fachdienstleiter Bernd Wenzlau aufgegriffen wurde. Inzwischen sei die nötige Raumbedarfsanalyse für das Gymnasium abgeschlossen, konnte dieser den Ausschussmitgliedern verkünden. In Summe stünden hier 2855 Quadratmeter zu Buche. „Darin enthalten sind die Hauptnutzflächen aller Räume, die für den Schulbetrieb nötig sind, exklusive der Flächen für Sanitäreinrichtungen, Treppenhäuser oder Verkehrsflächen“, bilanzierte er. Unter dem Strich ergebe sich eine Differenz von etwa 100 Quadratmeter, die zusätzlich verfügbar gemacht werden müsse. „Die Klassenräume entsprechen den Größenanforderungen, es braucht aber ergänzende Flächen“, so Wenzlau.

In manchen Räumen im Mehrzweckgebäude scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Quelle: Bastian Fischer

Nur Barrierefreiheit ermöglicht Förderung

Mit diesen Daten im Rücken sei man nun bereit, die entsprechenden Planungsleistungen auszuschreiben. Fakt sei dabei allerdings auch, dass eine Förderung nur fließen werde, wenn man mit den nötigen Arbeiten auch Barrierefreiheit herstellen werde. Neben Anpassungen im Haus 1, in dem viele Klassenräume mit kleinen Stufen an den Türen versehen sind, sei hier vor allem der Höhenunterschied zwischen Haus 1 und dem MZG entscheidend. „Die Etagendifferenzen sind nicht ohne weiteres zu überwinden“, brachte Wenzlau die Situation auf den Punkt.

In der ehemaligen Hausmeisterwohnung finden derzeit laut Schulleitung teilweise AGs statt. Quelle: Bastian Fischer

Planer zu finden ist schwierig

Bis die nächste Phase begonnen werden könne, dürfte allerdings noch etwas Zeit vergehen. Derzeit sei es schwierig, Planer zu gewinnen, führte Wenzlau weiter aus. Zunächst würden nun intern die voraussichtlichen Kosten ermittelt, in Folge müsste dann wohl eine EU-weite Ausschreibung vorbereitet werden. „Wir wollen allerdings keinen Architekturwettbewerb starten, das würde auch zu lange dauern“, betonte der Fachdienstleiter.

Wahrscheinlichste Lösung: Abriss und Neubau

Zwar wolle er den weiteren Entwicklungen nicht zu weit vorgreifen, so Wenzlau. „Allerdings scheint aus meiner Sicht nur ein Abriss und Neubau des MZGs wirklich sinnvoll“, ließ er durchblicken. Eine reine Sanierung sei angesichts der vorhandenen Schäden aus seiner Sicht wirtschaftlich wohl nicht tragbar. Auch müsste ein Neubau bestenfalls ans bestehende Haus 1 angeschlossen werden um die nötige Barrierefreiheit unkompliziert zu erreichen. „Ansonsten müssten wir gleich zwei Aufzüge anbauen.“

Da das MZG (r.) nicht die gleiche Etagenhöhe wie Haus 1 aufweist, wäre ein Abriss und entsprechend angepasster Neubau aus Sicht der Verantwortlichen wohl die praktikabelste Lösung. Quelle: Mario Jahn

Auf Gymnasium käme Interim zu

Fest stehe bereits jetzt, dass dem Gymnasium im Falle der Umsetzung eine längere Bauzeit mit Einschränkungen bevorstehe. Dazu erarbeite man bereits Pläne, konnte Monika Fuchs berichten. Denkbar sei etwa eine Containerlösung als Interim, aber auch ein Ausweichen auf die Räume der örtlichen Regelschule, wo man in Schichten unterrichten könne. Welcher Weg letztlich beschritten wird, wird sich aber erst zeigen, wenn das Projekt konkretere Formen annimmt.

Von Bastian Fischer