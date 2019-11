Sanierung von Tannenfeld beginnt mit Asbest-Beseitigung

Tannenfeld

Manchmal kommt einiges zusammen. So trist, wie das Wetter, so bieten sich dem Betrachter auch die Gebäude in der Schlossanlage Tannenfeld. Selbst der modrige Geruch der alten, teils verfaulten Häuser gibt sich alle Mühe, es der nebligen Kühle gleichzutun, wenn es in diesen Tagen endlich losgeht mit der Wiederauferstehung des historischen Areals.

Zur Galerie Seit Montag läuft die Sanierung der Schlossanlage Tannenfeld. Allerdings werden zunächst baufällige und nicht mehr brauchbare Gebäude abgerissen.

Doch erfolgt dieser Beginn von etwas Neuem, wie so oft, mit dem Verschwinden von Altem. Im Falle von Tannenfeld betrifft dies vor allem den ehemaligen Wirtschaftshof, der abseits der offiziellen Wege liegt, die durch das reizvolle Gelände führen. Dazu zählen das Heizhaus mit der markanten, aber längst von Zweigen und Ästen umrankten Esse, das völlig zugewucherte und daher kaum noch sichtbare Gewächshaus, die alte Gärtnerei, diverse Garagen und vor sich hin gammelnde Baracken. Zudem verschwindet die Heiztrasse. Am Rand des Parks, dort wo man die Autobahn sieht, wird die zusammengebrochene Männerliegehalle abgerissen.

Diese alte Garagenzeile soll in den nächsten sechs Wochen abgerissen werden. Quelle: Jens Rosenkranz

Viel zu tun. Aber am zweiten Tag nach dem Baustart finden sind gerade mal zwei Mitarbeiter einer Abriss-Firma aus Sachsen-Anhalt auf dem abgesperrten Gelände. Ihre Gesichter kann man nicht erkennen, weil sie sich mit Atemmasken schützen – vor Asbest. Das stark gesundheitsschädliche Baumaterial findet sich in Tannenfeld vor allem in Form der Wellplatten auf den Garagendächern. Diese werden abgeschraubt, ehe sie sorgfältig verpackt für den Transport zu einem Sondermüll-Lager vorbereitet werden. Sind die anderen alten Buden notdürftig von Bodenbelägen und Müll befreit, soll ab der nächsten Woche ein Bagger alles platt machen.

Nein, nicht alles. Ein historisches, einst schmuckes, hölzernes Taubenhaus, bleibt stehen. Es wird erhalten.

Das historische Taubenhaus soll erhalten werden, die sich links anschließenden Gebäude kommen weg. Quelle: Jens Rosenkranz

Bauherr in Tannenfeld ist eine gleichnamige GmbH, hinter der sich sieben Investoren verbergen, die am Montag in einer Pressemeldung den Baustart verlauten ließen. Geplant ist der Bau eines Pflege- und Therapiezentrums für Menschen, die an Demenz oder anderen psychischen Erkrankungen leiden. Dazu sollen das historische Haus Talegg-Waldegg, Herrenhaus Tannegg und das Haus Planegg saniert werden, wo insgesamt 81 Appartements entstehen. Zudem ist die Erweiterung um des Zentrums mit 100 Pflege- und Kurplätzen mit einem Neubau geplant. „Das sanierte Schloss wird mit Kultur, Veranstaltungen, Café und Wohnappartements ein Ort der Begegnung und des Austausches. Veranschlagt für die Umsetzung des gesamten Projektes sind rund zehn Millionen Euro“, heißt es.

Tannenfeld-Geschäftsführer Burkhardt Schreiber stellte 2017 mit den Investoren Lothar Wagner und Gerhardt Werner die Pläne für Tannenfeld vor. Quelle: Jens Rosenkranz

Die Investoren freilich nach einem Zeitplan oder gar nach einem Fertigstellungstermin zu fragen, macht wenig Sinn, weil all ihre bisherigen Ankündigungen nicht eintraten. So startet der nun begonnen Bau anderthalb Jahre später als zu gesagt. Als die Pläne 2015erstmals vorgestellt wurden, war von Anfang 2016 als Baubeginn und von Sommer 2017 für die Inbetriebnahme die Rede.

Wie doch die Zeit vergeht. Sie spielt im Falle Tannenfelds und seiner langen, glanzvollen Geschichte eh keine große Rolle. Und die Historie wollen sich auch die Investoren zu Nutze machen. Tannenfeld solle sowohl an die wirtschaftliche Blütezeit unter dem Nervenarzt Dr. Paul Tecklenburg anknüpfen, der die Anlage 1899 erwarb, als auch an die Tradition der Begegnung wie zu Anna Dorothea von Kurlands (1761 – 1821) Zeiten.

Ute Goethe hält die im weiträumigen Park die Wege von Laub frei. Quelle: Jens Rosenkranz

Bis dahin hält Ute Goethe die Parkanlage in Schuss. Im Moment hält sie die Wege von Laub frei und hat damit angesichts hunderter Bäume gut zu tun. Ihr Namensvetter aus Weimar wandelte auch schon hier.

Historisches Tannenfeld Die spätbarocke Schlossanlage mit Landschaftspark in englischem Stil entstand um 1800. Der Park ist rund 15 Hektar groß. Mit Schloss Löbichau bildete Tannenfeld bis 1821 den Musenhof Löbichau von Anna Dorothea von Kurland. Ab 1899 war es Heil- und Pflegestätte für Psychiatrie und Neurologie. 1911 erfolgte die Anlage eines französischen Gartens und der Bau von drei Villen sowie zwei Liegehallen.

Von Jens Rosenkranz