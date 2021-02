Sankt Nicolai in Schmölln: Jetzt wird der Kirchturm saniert

Schmölln

Die Sanierungsarbeiten an der Schmöllner Kirche Sankt Nicolai kommen voran: „Den 3. Bauabschnitt konnten wir im oberen Bereich des Chorraumes abschließen“, berichtet Pfarrer Thomas Eisner. „Um den Abschnitt vollständig abzuschließen, warten wir nun noch auf bessere Wetterbedingungen, um den Sockel zu erneuern. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Sommer.“ Es ist der dritte von insgesamt vier Bauabschnitten, die an der Kirche vorgesehen sind.

Arbeiten am vierten Bauabschnitt beginnen in Kürze

Im Jahr 2018/2019 wurde der erste Abschnitt an der Südseite zur Gößnitzer Straße vollendet. 2019 und 2020 wurde die Nordseite als zweiter Bauabschnitt erneuert. Der aktuell fast fertig gestellte dritte Abschnitt betraf den Chorraum. Die Arbeiten am Sockel sind wetterabhängig. „Sobald die Witterungsbedingungen es zulassen, werden auch die Arbeiten am Sockel ihren Lauf nehmen.“, erklärt der Pfarrer aus Schmölln.

Der vierte und zugleich aufwendigste Abschnitt wird die Sanierung des Kirchturmes sein. Der verheerende Stadtbrand im Jahr 1770 machte auch vor der Kirche nicht Halt. Aufgrund des Baustoffmangels konnte der Turm nur lediglich mittels eines innenliegenden Fachwerkes wieder aufgebaut werden. Eine Sanierung ist dringend notwendig. Das Gerüst, das dafür angebracht wird, muss den Turm ungefähr ein Jahr lang stützen. „Wir haben hierfür die BSB Spezialgerüstbaufirma beauftragt.“, berichtet Eisert. „Es wird auf jeden Fall eine große Herausforderung für alle Beteiligten sein.“

Im Laufe des nächsten Jahres sollen auch die Anbauten im unteren Turmbereich aufgehübscht werden. Dazu zählen der Eingang an der Nordhalle und der Archivraum an der Südseite.

Kirche sehr dankbar für die Unterstützung bei der Finanzierung

Das Kirchensanierungsprojekt verursacht insgesamt Kosten von circa 2,7 Millionen Euro. Dabei werden 20 Prozent durch die Bundesrepublik übernommen. Weitere 20 Prozent trägt das Land Thüringen. Auch die Stadt Schmölln fördert die Sanierung mit 20 Prozent Zuschuss. Die üblichen 40 Prozent liegen jedoch bei der Kirche selbst. „40 Prozent von 2,7 Millionen Euro sind immer noch eine sehr große Summe.“ so Thomas Eisert. „Wir sind froh, dass wir so unglaublich viel Unterstützung erhalten.“

Die Benefizkonzerte der Kirche fielen in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie ins Wasser. Eine große Einbuße hinsichtlich geplanter Spenden. In diesen Zeiten ist der Schmöllner Kirchbauverein eine besonders große Unterstützung. Vorsitzender Jörg Milde setzt sich bereits seit 2017 für die Arbeiten an der Kirche Sankt Nicolai ein. So konnten schon im Jahr 2017 20 000 Euro an finanzieller Unterstützung in Form von Spenden gesammelt werden. Im Jahr 2018 waren es 30 000 Euro, im Jahr 2019 dann 35 000 Euro, und im Jahr 2020 kamen nochmals 30 000 Euro an Zuwendungen zusammen. „Wir kommen also bereits auf eine Summe von 115 000 Euro“, resümiert der Pfarrer. „Diese helfen uns ungemein, um unseren Eigenanteil an der Sanierung aufbringen zu können.“

Finanzielle Zuwendung bekommt die Kirche Sankt Nicolai auch durch den Kirchenkreis Altenburger Land und durch das Landesamt zur Denkmalpflege in Thüringen. Auch die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler (KiBa) sowie die Kirchen- und Klosterkammer beteiligen sich an der Sanierung.

Sanierung der Kirche erfährt breite Akzeptanz

„Unsere Kirche ist der Mittelpunkt beliebter Veranstaltungen“, erklärt Eisner. So findet das jährliche Advents- und Weihnachtskonzert des Schmöllner Gymnasiums in den heiligen Hallen statt. Auch die Musikschule nutzt die Kirche gern für ihre Konzerte. Seit vier Jahren wird das Gotteshaus außerdem von den Mitgliedern des Kirchenvereins auch neben den sonntäglichen Öffnungszeiten zwischen Juni und September von 11 bis 17 Uhr offen gehalten. Das stieß laut Thomas Eisert sehr positive Resonanz.

Von Mary Anne Härtling