Schäden an Schmöllner Sprotte-Wehren

Schmölln

Das Schmelzwasser der vergangenen Tage hat an der Schmöllner Sprotte seine Spuren hinterlassen. Erhöhter Wasserdruck und mitgeführte Eisschollen verursachten Beschädigungen an gleich zwei Wehranlagen im Stadtgebiet. Wie im jüngsten Pressegespräch zu erfahren war, sind das Weihmühlenwehr in der Nähe des Freizeitbades Tatami und das Hausmühlenwehr an der Weststraße betroffen. Dort brachen in der vergangenen Woche teilweise die Längspfosten. Die senkrechten Holzstempel dienen als Halterungen der Querbretter, mit denen die Höhe des Wasserstandes reguliert wird. Beim Hausmühlenwehr wurde allerdings inzwischen bereits ein neuer Längspfosten eingesetzt.

Das Hausmühlenwehr in der Nähe der Wehrstraße hat bereits einen neuen Längspfosten erhalten. Jetzt steht noch die Reparatur der Bretter an. Quelle: Mario Jahn

Laut Bürgermeister Sven Schrade (SPD) arbeite die Freiwillige Feuerwehr Schloßig an der Behebung der Schäden. Das Material sei bestellt und soweit es gehe, seien die Reparaturen bereits im Gange. Da die beiden Wehre momentan außer Betrieb sind, fließt das Wasser der Sprotte unreguliert und dadurch schneller ab. Sobald das Baumaterial da sei und der Pegel niedrig genug, werden fehlende Bretter und Längspfosten umgehend ersetzt. Allerdings können bis zur endgültigen Reparatur bis zu drei Wochen vergehen.

Von Dana Weber