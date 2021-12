Schäden nach Starkregen in Altenburg: Neumann wirft Freistaat Wortbruch vor

Altenburg

Der Freistaat Thüringen wird die Stadt Altenburg nicht finanziell bei der Beseitigung der Unwetterschäden vom 5. Juni dieses Jahres unterstützen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Vor gut einem halben Jahr hatte ein heftiges Unwetter Altenburg und Umgebung mit voller Wucht getroffen. In Teilen des Altenburger Landes kamen binnen kurzer Zeit über 100 Liter pro Quadratmeter Regen vom Himmel. Die Feuerwehr zählte mehr als 200 Einsätze (die LVZ berichtete).

„Die Landesregierung hatte vollmundig nach dem Schadensereignis verkündet, den Gemeinden beizustehen, die Infrastruktur schnell wieder in Ordnung zu bringen sowie sich ,umgehend um die Schäden zu kümmern‘ und Kommunen ,unbürokratisch und schnell Hilfe nach Unwettern‘ zu leisten“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Altenburger Rathaus. Doch nach einer Schadensmeldung durch die Stadt Altenburg am 16. Juni mit einer angekündigten Entscheidung des Landeskabinetts zur Hilfe in der Woche darauf sei erst einmal nichts passiert.

Leere Ankündigungen

Eine Nachfrage der Stadt im August beim Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL), welches die Schadensmeldung abgefordert hatte, sei bis zum Oktober unbeantwortet geblieben. In einem Schreiben vom 8. Oktober wurde lediglich auf die allgemeinen Bedarfszuweisungen verwiesen. Auf die Reaktion der Stadt wenige Tage später, dass dies den öffentlichen Ankündigungen der Landesregierung widerspräche, blieb erneut eine Antwort zunächst aus. Mit einem Schreiben des TMIL vom 6. Dezember 2021, das erst Ende der Vorwoche eintraf, stehe nun aber endgültig fest, dass vom Land keine finanziellen Hilfen zu erwarten seien.

„Wir haben damit gerechnet, dass der Freistaat Thüringen sein Wort nicht halten wird, als die angekündigte Kabinettsentscheidung ausblieb. Deshalb haben wir auch zeitnah mit der Schadensbeseitigung begonnen. Einige Maßnahmen konnten aufgrund fehlender finanzieller Mittel noch nicht umgesetzt werden, diese sollen im kommenden Jahr in Abhängigkeit des Jahresergebnisses für 2021 mit eigenen Mitteln realisiert werden. Die Stadt hatte mit entsprechenden Einnahmen des Freistaats geplant, die nun gänzlich ausfallen“, sagt Oberbürgermeister André Neumann (CDU).

Von LVZ