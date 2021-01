Schärfer als in Rest-Thüringen: Diese Corona-Regeln gelten ab Mittwoch im Altenburger Land

Altenburg

Einwohner des Altenburger Landes müssen sich ab Mittwoch auf zusätzliche Einschränkungen in der Mobilität und bei sozialen Kontakten einrichten. Wie berichtet, verschärft der Landkreis die seit Sonntag geltende Thüringer Verordnung zur Corona-Eindämmung mit zusätzlichen Einschränkungen. Gegen die entsprechende Allgemeinverfügung, die Landrat Uwe Melzer ( CDU) am Dienstag in der gedruckten Osterländer Volkszeitung veröffentlicht und bereits am Montagabend im E-Paper, kann zwar Widerspruch eingereicht werden, aufschiebende Wirkung hat der jedoch nicht. Die Vorgaben des Kreises gelten – ebenso wie die Regeln auf Landesebene – zunächst bis 31. Januar.

Private Treffen

Landesweit gilt: Gemeinsame Aufenthalte, ob nun draußen oder drinnen, sind nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts erlaubt sowie mit Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, außerdem darf sich zusätzlich maximal eine haushaltsfremde Person hinzugesellen. Das Altenburger Land verschärft diese Regel für Aufenthalte im öffentlichen Raum: Hier entfällt die Gestattung einer haushaltsfremden Person.

Versammlungen

Versammlungen, Veranstaltungen, Sitzungen und Beratungen sind im Altenburger Land nicht erlaubt. Es sei denn, diese Treffen stehen mit Schule, Kita-Betreuung, Berufsausübung, Kirchenbesuch oder der Ausübung eines kommunalpolitischen Amtes in Verbindung. Hintergrund ist die im Altenburger Land gültige Ausgangsbeschränkung von 5 bis 22 Uhr, die nur durch einige triftige Gründe außer Kraft gesetzt wird. Tagungs- und Veranstaltungsräume sowie Sport- und Spielplätze sind im Landkreis bereits seit vergangenem Jahr dicht.

Ausgangsbeschränkung

Triftige Gründe, um im Altenburger Land zwischen 5 und 22 Uhr die eigene Wohnung zu verlassen, sind insbesondere Wege zur Arbeit, zum Arzt oder Heilpraktiker, zum Einkaufen, für Sport und Erholung, Hochzeit und Beerdigung, bei medizinischen Notfällen, zur Unterstützung Kranker, Hilfebedürftiger und Minderjähriger, zur Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen, zur Abwendung von Gefahren sowie zur Ausübung des Umgangs- und Sorgerechts. Auch Besuche von Freunden und Bekannten im privaten Raum gelten als triftiger Grund, sofern nicht mehr als eine haushaltsfremde Person in der Wohnung ist. Thüringenweit, also auch im Altenburger Land, gilt eine ähnlich lautende Ausgangsbeschränkung für die Zeit zwischen 22 und 5 Uhr.

15-Kilometer-Radius

Die Thüringer Verordnung steckt einen 15-Kilometer-Radius für Besorgungen des täglichen Bedarfs, die Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen sowie Aktivitäten, die der Erholung oder individuellen sportlichen Betätigung dienen. Im Freistaat ist „jede Person angehalten“, diesen Aktionsradius einzuhalten. Eine Empfehlung. Für die Einwohner des Altenburger Landes macht das Landratsamt daraus ab Mittwoch eine Vorschrift.

Beerdigung und Hochzeit

Thüringen erlaubt Zusammenkünfte mit mehreren haushaltsfremden Personen bei Beerdigungen und standesamtlichen Eheschließungen, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt 15 Personen nicht überschritten wird. Im Altenburger Land liegt die zulässige Gesamtzahl der Teilnehmer bei 10.

