Schaller-Familie ist größer als geglaubt

Wer einmal erleben wollte, wie groß die Begeisterung und das Interesse für Tanz und Tanzsport in Altenburg sind, wie ungewöhnlich breit gefächert das Angebot dafür ist, der hatte dazu am Sonntag auf der traditionellen Adventsgala der Tanzschule Schaller und des hiesigen Tanzsportclubs Schwarz-Gold ausgiebig Gelegenheit. Einem begeistert mitgehenden Publikum im restlos ausverkauften Goldenen Pflug wurde drei Stunden ein buntes Programm geboten – gestaltet allein aus eigener Kraft. Getragen von Mädchen und Jungen, die unter dem Dach der beiden Veranstalter einer so interessanten wie herausfordernden Freizeitbeschäftigung nachgehen.

Doch Bemerkenswertes passierte gleichfalls hinter den Kulissen. Da haben die Formationstänzer nicht nur am Samstagnachmittag Parkett und Matten gelegt, Stühle und Tische aufgestellt sowie Letztere weihnachtlich geschmückt, sondern am Sonntag vor und zwischen den Auftritten zugleich die kleinen Akteure betreut und bei Laune gehalten. Auch das Saal-Ausräumen war durch viele fleißige Helferhände schnell erledigt. Ohne Begeisterung und Hilfsbereitschaft würden solche Veranstaltungen wie die Adventsgala oder auch das Formationsturnier nie und nimmer funktionieren.

Tanzschule und TSC erbringen hier eine Leistung, die aller Ehren wert ist und inzwischen auch von der Rathaus-Führung gewürdigt wird. Beispielsweise, wenn Oberbürgermeister André Neumann Ball-Stammgast ist, zur Adventsgala gleich in Familie kommt oder den Wunsch der Formationstänzer nach einer größeren, wettkampfgerechten Parkettfläche im Pflug erhört.

Uli Schaller hat einmal auf einem Weihnachtsball zur Begrüßung der Gäste von der Schaller-Familie gesprochen. Doch die ist ganz offensichtlich wesentlich größer, als er selbst angenommen hat.

