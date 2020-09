Schaumschlägerei am Altenburger Wasserspiel – mit raschem Ende

Altenburg

Etliche freuen sich am neuen Wasserspiel auf dem Altenburger Markt – und einige wenige treiben ärgerlichen Schabernack. So wunderten sich am Donnerstagvormittag Passanten über einen Schaumberg neben den Fontänen. Auch die Stadtverwaltung wurde auf den Anblick aufmerksam – und schnell war klar: Da hat jemand einen Badezusatz reingekippt.

Nicht der erste Streich dieser Art, wie Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) weiß: „Vor eineinhalb Wochen hatten wir es mit Spülmittel zu tun.“ Die Filteranlage des Brunnens sei aber gewappnet, reinige das Wasser recht schnell wieder. Wer bei derlei Schaumschlägerei erwischt wird, muss dennoch mit Ärger rechnen.

Von OVZ